Тамбов, 22 мая, 2020, 18:44 — ИА Регнум. В Тамбовской области по итогам четырех месяцев рост промышленного производства составил 10,5% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru На промышленном предприятии в Тамбовской области

Тамбовщина сохраняет положительную динамику развития промышленного комплекса. По данным Тамбовстата, в январе-апреле 2020 года рост промышленного производства составил 10,5% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в обрабатывающих отраслях данный показатель выше — 12,2%.

Наибольший рост индекса физического объема в январе наблюдается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 82,9%, кожевенном производстве — на 55,4%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 40%, в металлургии — на 23,3%, текстильной промышленности — на 21%, химическом производстве — на 16,6%, в пищевой промышленности — на 15,7%, бумаги и бумажных изделий — на 8,1%, мебели — на 7,8%, в деревообработке на 7,4%.

Выросли показатели и в других сферах. Так, в январе-апреле увеличилось производство свинины, мяса птицы, сыров, растительных масел, муки, овощных и других растительных культур, крупы, кондитерских изделий, сахара, тканей и нетканых материалов, обуви, домов деревянных заводского изготовления, блоков и прочих строительных изделий сборных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня.

За четыре месяца обрабатывающими производствами отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 52,3 млрд рублей. Наибольшая их доля приходится на производства: пищевых продуктов (56,1%), компьютеров, электронных и оптических изделий (9,8%), химических веществ и химических продуктов (6,3%), прочих транспортных средств и оборудования (5%).

Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера составил 8,8% против 8,5% в январе-апреле 2019 года. Основной объем инновационной продукции приходится на предприятия производства пищевых продуктов, компьютеров, электронных и оптических изделий, производства прочих транспортных средств и оборудования.