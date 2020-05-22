Санкт-Петербург, 22 мая, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Петербурга вернул истцу исковое заявление на губернатора Александра Беглова и городское правительство в связи с введением перчаточно-масочного режима. Истцу Сергею Алейникову предлагают перенаправить заявление в инстанцию повыше — городской суд Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Алейников при поддержке общественного движения «Альтернатива» оспаривает законность постановления правительства Петербурга №276, а именно пункт 2−20 об обязательном ношении масок и перчаток. Истец считает, что нарушено его право на обеспечение СИЗ при исполнении этого пункта. Иск был подан 14 мая.

«Заявление надо подавать в Санкт-Петербургский городской суд. Другой альтернативы нет», — сообщили в пресс-службе суда.

Истец настаивает на признании недействительной обязанности использования масок и перчаток для граждан, которые они должны приобретать за свой счет, а также требует прекратить штрафовать тех, кто этот пункт не соблюдает, и организовать пункты бесплатной выдачи масок и перчаток.

Ранее Горсуд уже зарегистрировал похожий иск от петербурженки Александры Матвеевой. Заседание состоится 26 мая.