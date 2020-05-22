Чебоксары, 22 мая, 2020, 17:13 — ИА Регнум. В Чувашии планируют перейти на новую модель рынка тепла по принципу «альтернативной котельной». Речь идёт о двух городах — Чебоксары и Новочебоксарск, где проживает половина населения республики. Соглашение сотрудничестве при внедрении «альтернативного» метода подписали сегодня, 22 мая, врио главы Чувашии Олег Николаев, сити-менеджеры Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

В рамках соглашения будет определена единая теплоснабжающая организация, предполагается долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной». Чиновники заявляют, что это позволит до 2045 года вложить 15 млрд рублей в развитие теплоснабжения, в том числе в Чебоксарах — 12,6 млрд рублей, что в 5,5 раз больше текущего объёма ежегодного финансирования. По данным властей, в Чебоксарах изношено не менее 60% тепловых сетей.

В настоящее время генерация тепла и его доставка разделены. Власти полагают, что за счёт объединения данных процессов можно «наметить не сильно бьющий по карману тариф», а также модернизировать теплосети.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков считает государственно-частное партнёрство «наиболее перспективным» по сравнению с двумя другими вариантами — бюджетным финансированием или резким ростом тарифов. По его словам, «большого роста тарифа быть не должно», и он «будет единым по городу». А перед концессионером ставят задачу «полного обновления всех теплосетей» и строительство новых котельных в течение 25 лет.

Cap.ru Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков

Врио главы Чувашии Олег Николаев акцентировал внимание на том, что объединённая система генерации должна быть надёжной и удобной для населения, а цена — «прогнозируемая и доступная». По его словам, в этом направлении необходимо «следовать принципу «семь раз отмерь — один раз отрежь», поэтому планируется подключить экспертов и обсудить данный вопрос с населением.

Отметим, что ряд регионов планируют перейти на принцип альтернативной котельной в сфере теплоснабжения. Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в соседнем Ульяновске обсуждали вопрос перехода в ценовую зону теплоснабжения по методу «альтернативной котельной»

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Также в мае 2020 года стало известно, что на принцип тарифного ценообразования по методу альтернативной котельной могут перейти в Медногорске Оренбургской области, в двух городах Саратовской области.