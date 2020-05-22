Салехард, 22 мая, 2020, 16:52 — ИА Регнум. На Ямале около восьми тысяч учеников начальных 22 мая вышли на каникулы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба главы ЯНАО

Ученики четвёртых классов из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу попрощались с первыми учительницами в режиме онлайн.

Ученики среднего звена и старшеклассники продолжат обучение до 29 мая. Для них также будут организованы дистанционные последние звонки. В соцсетях планируются прощальные челленджи и фотофлешмобы.