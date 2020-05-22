Калуга, 22 мая, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Роман Коптеев давно стал добрым другом для воспитанников калужского дома ребенка и надежным помощником для руководства учреждения, которому депутат оказывает помощь на постоянной основе, сообщает пресс-служба Городской думы. Накануне Международного Дня защиты детей Роман Коптеев привёз подгузники для малышей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский парламентарий привез подгузники в дом ребенка

«Мы очень рады такой помощи и постоянной заботе, — отметила директор дома ребенка Надежда Трояновская. — Нашим деткам очень понравились сладкие подарки, которые депутат привозил на Новый год. Приятно, что наши просьбы не остаются без внимания».

«Раньше я приезжал сюда и привозил подарки, которые, как мне казалось, нужны дому ребенка. Теперь всегда спрашиваю у Надежды Михайловны, что нужнее в данный момент, игрушки, какие-то вещи, сладости или что-то еще. Оказалось, что самое востребованное — это памперсы, в этом году мы подарили воспитанникам уже 1750 подгузников. Конечно, планирую и дальше помогать», — прокомментировал Роман Коптеев.