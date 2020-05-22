Калуга, 22 мая, 2020, 17:19 — ИА Регнум. В Калужской области с конца мая предприятиям малого и среднего бизнеса будут предоставлять займы по программе «Оборотный капитал» с льготной ставкой от 1% до 3% годовых. Реализовывать программу будет областной Фонд промышленности, сообщает 22 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора области Владимира Попова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, на льготный займ до семи миллионов рублей смогут претендовать организации сферы производства, включенные в реестр МСП, применяющие общий режим налогообложения и имеющие действующие экспортные контракты. Таких предприятий в Калужской области 31. Государственный Фонд поддержки предпринимательства региона продолжает предоставление микрозаймов с целевым использованием. С 1 апреля по 20 мая в регионе выдано 16 микрозаймов на сумму более 10 млн рублей — на зарплату и коммунальные платежи. За четыре месяца профинансировано 18 проектов предпринимателей на сумму 60 млн рублей — это займы на развитие под 5%.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, также готовится к введению новое предложение — кредит под 2% годовых для пострадавших отраслей, производящих товары народного потребления. Эта мера поддержки позволит увеличить круг получателей господдержки с численностью занятых более девяти тысяч человек.