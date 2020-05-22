Кострома, 22 мая, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Костромских врачей на селе будут удерживать дешевой древесиной. Соответствующая мера прописана в законе о поддержке медиков, принятым депутатами Костромской областной думы 21 мая — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Врач — друг народа». Советский плакат

Врачи и фельдшеры, работающие в сельской местности, смогут купить дерево для постройки дома со скидкой в 25%. По мнению депутатов, это поможет медикам улучшить жилищные условия и надолго «закрепиться» в глубинке.

«Сегодня мы думаем на перспективу и понимаем что нужно не просто привлекать медиков в наши медицинские учреждения, но и создавать условия, чтобы врачи оставались, а не уезжали, отработав 5 лет за получение региональной или федеральной выплаты… Если врач или фельдшер, работающий в сельской местности, сможет построить здесь свой дом, вряд ли он потом куда-то уедет», — прокомментировал инициативу председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

Также в регионе расширен перечень врачебных специальностей, за которые доктора могут получить единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Деньги полагаются медработникам «дефицитных» специальностей, устраивающимся работать в областные государственные медицинские организации в первый раз.

Теперь на «подъемные» выплаты могут рассчитывать участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики, трудоустраивающиеся в костромские поликлиники, анестезиологи-реаниматологи и неонатологи, патологоанатомы и кардиологи.

Подобные льготы для врачей в регионе ввели в 2018 году. Ране единовременную выплату могли получать только офтальмологи, отоларингологи, неврологи, хирурги, ревматологи, детские эндокринологи и детские урологи — андрологи. Также в списке желанных для региона медиков находились врачи «скорой», онкологи, неонатологи и анестезиологи-реаниматологи, пришедшие на работу в детскую областную больницу. Ещё одна из схем по привлечению врачей в регион — студенты-целевики. Область заключила договора с 850 учащимися медицинских вузов и колледжей. В дальнейшем молодые специалисты придут работать в костромские больницы. С 1 сентября 2020 года к их стипендии региональный бюджет будет прибавлять от 1 до 5 тысяч рублей. Всего с 2012 года на меры социальной поддержки врачей из казны региона потратили 300 млн рублей.