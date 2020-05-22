Чебоксары, 22 мая, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Чувашском академическом драматическом театре имени К. В. Иванова в виртуальном режиме идут репетиции трех премьерных спектаклей. Фрагменты репетиций доступны поклонникам театра.

Drama21.ru Скриншот с онлайн-репетиций

В театре отмечают, что премьерные постановки — уже с готовыми декорациями и костюмами. Постановка «Кĕтÿç» («Пастух») по пьесе В. Николаева станет первой премьерой после завершения самоизоляции. Спектакль «Шуйтан чури» («Раб дьявола») по пьесе классика чувашской литературы Якова Ухсая создаётся на средства гранта главы Чувашии под руководством режиссера-постановщика, заслуженной артистки республики Наталии Сергеевой.

Накануне в театре начались репетиции и третьего премьерного спектакля «Инкеклĕ телей» («Горестное счастье») в постановке народного артиста СССР Валерия Яковлева. Премьера посвящена 75-летию Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля чувашский драматический театр проводит показ спектаклей «Театр online».