Курган, 22 мая, 2020, 15:20 — ИА Регнум. В Шадринском районе Курганской области избран новый глава. Им стал Сергей Копылов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Пресс-служба главы Курганской области Сергей Копылов

Выборы нового главы Шадринского района прошли 22 мая 2020 года. Депутатам районной думы представили три кандидатуры для тайного голосования. За Сергея Копылова проголосовали 13 из 15 присутствовавших парламентариев.

Отмечается, Сергей Копылов родился 30 Декабря 1982. До избрания работал заместителем главы Шадринского района по социальной политике.