Ярославль, 22 мая, 2020, 14:35 — ИА Регнум. С 19 июня начинается авиасообщение по маршруту Симферополь — Ярославль — Симферополь. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Ярославский аэропорт

Рейсы будут совершаться по средам и субботам. Пассажиров будет перевозить авиалайнер «Embraer 190» на 110 мест. Билеты уже в продаже.

Также летом 2020 года из Ярославля можно будет улететь в Казань, Санкт-Петербург, Краснодар. С 1 августа планируется возобновить рейсы через Москву по всей маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот».