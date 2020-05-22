Калуга, 22 мая, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения иностранной табачной продукции без акцизных марок на сумму 38 млн рублей, сообщили 22 мая корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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На территории Калуги сотрудники ДПС остановили автомобиль с полуприцепом с белорусским госномером. В машине была обнаружена немаркированная крупная партия табачной продукции из Белоруссии. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

За совершение данного преступления виновному грозит максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.