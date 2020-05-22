Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 мая, 2020, 14:05 — ИА Регнум. 21 мая 2020 года компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» приостановила подачу газа на две котельные в Переславле-Залесском — в микрорайонах Чкаловский и Молодежный. Об этом сообщил глава Переславля Валерий Астраханцев на своих страницах в социальных сетях. Жители двух районов города в очередной раз остались без горячей воды на неопределенный срок.

Чкаловский микрорайон в Переславле

Вот уже несколько лет жители микрорайонов Чкаловский и Молодежный страдают от отсутствия горячей воды в летний сезон. Ранее администрация Переславля связывала проблемы оплаты с ООО «МЭС», у которого был заключен договор на поставку газа с поставщиком ресурса. Перед началом отопительного сезона 2019−2020 администрация своим решением ввела на котельных режим чрезвычайной ситуации, отстранив ООО «МЭС» от управления. На котельных начала работу единая теплоснабжающая организация МУП «Теплосервис».

Во время отопительного сезона газовики не прекращали поставку газа на котельные. У МУП «Теплосервис» до сих пор нет договора на поставку топливно-энергетических ресурсов. Именно это, по сообщению главы Переславля Валерия Астраханцева, стало причиной ограничения поставки газа на котельные микрорайонов Чкаловский и Молодежный. Сейчас перед администрацией городского округа снова, как и в прошлые годы, стоит задача обеспечить жителей горячей водой.

«В настоящее время администрация городского округа делает все возможное для возобновления подачи ГВС, проводит переговоры с региональным департаментом ЖКХ и «Газпромом». Жители в этой ситуации страдать не должны. Действия ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» опротестовывает межрайонная прокуратура», — заявил Валерий Астраханцев.

Жители Переславля крайне недовольны исчезновением из кранов горячей воды и не стесняются в высказываниях в социальных сетях.

«Эта ситуация перечёркивает всю работу властей на благо города! У вас было время с октября прошлого года для того, чтобы уладить все бумажные дела и заключить эти договоры, почему не сделано? Почему свернули концессию? Почему заявляли, что проблема в ООО «МЭС», но при управлении МУП «Теплосервисом» проблема не только не решена, но и усугублена, долги за газ выросли! На что господа из администрации рассчитывают в этот раз?» — написал житель Чкаловского микрорайона Александр Белякин.

Люди обвиняют администрацию и главу Валерия Астраханцева в бездействии. Прошлым летом переславцы записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину, выходили на митинги протеста. В конце лета в Переславль на митинг приезжал председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов, который с трибуны обещал, что горячая вода появится и вопрос с котельными будет решен. Рассматривались варианты строительства новых котельных или выкупа у собственников уже имеющихся. Однако деньги на эти мероприятия ни в городской, ни в областной бюджет 2020 года не заложены.

В «Газпром межрегионгаз Ярославль» пояснили, что сделали все возможное, чтобы не прекращать подачу газа. Зимой газ на котельные подавался в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией на время отопительного сезона. Отопительный сезон завершен, а договор ни власти, ни муниципальное предприятие «Теплосервис», которое эксплуатирует котельные, так и не заключили. Газовики предупреждали МУП «Теплосервис» и администрацию об отсутствии правовых оснований для дальнейшей поставки ресурса и предстоящем прекращении газоснабжения. Но никаких мер, по информации «Газпром межрегионгаз Ярославль», власти не приняли.

«Отключение котельных произведено 21 мая в строгом соответствии с действующим законодательством. Поставщик, со своей стороны, готов бесперебойно и безаварийно подавать газ. Тем не менее поставлять ресурс без договора Общество не имеет права. Возобновление подачи газа возможно после заключения соответствующего договора» — пояснил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Александр Шапарь.

Положение осложняется тем, что газовики по-прежнему не получают в полном объеме оплату за газ, поставляемый на котельные Переславля. Долг продолжает расти высокими темпами. Только за апрель 2020 года задолженность теплоснабжающих организаций Переславля-Залесского выросла на 15 миллионов рублей. За истекший год задолженность выросла более, чем на 125 миллионов рублей. Газ, поставляемый на котельные Чкаловского и Молодежного, почти не оплачивается. В связи с этим компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» обратилась в суд с требованием обязать администрацию Переславля выплатить долг.

ИА REGNUM уже сообщало, что стороны заключили мировое соглашение, по которому администрация должна выплатить 15 миллионов рублей в срок до 1 сентября 2020 года. Практически сразу после заключения данного соглашения, ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» вновь обратился в суд с новым иском к администрации городского округа. На этот раз поставщик ресурса требует с администрации Переславля более 8 миллионов рублей.