Президент РФ Владимир Путин сегодня, 22 мая, проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

14:21 22.05.2020 По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 22 мая в России коронавирус выявлен у 326 448 человек в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 99 825 человек.

14:40 22.05.2020 Совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ началось.

14:41 22.05.2020 Владимир Путин напомнил, что на этой неделе детально рассматривалась ситуация в Дагестане. Был принят целый ряд конкретных мер.

14:43 22.05.2020 По оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется, подчеркнул президент. Однако пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы.

14:44 22.05.2020 Владимир Путин: Снижение идёт на фоне постоянного и значительного увеличения числа тест-исследований.

14:44 22.05.2020 Владимир Путин: Сейчас, в период поэтапного выхода из режима ограничений, широкое проведение тестов и строгое соблюдение санитарных требований имеют ключевое значение.

14:45 22.05.2020 Владимир Путин: Из 165 тысяч специализированных коек используются порядка 66%.

14:46 22.05.2020 Владимир Путин передал слово Татьяне Голиковой.

14:47 22.05.2020 Татьяна Голикова: «Страна всё-таки перешла в режим стабилизации».

14:47 22.05.2020 Президент России Владимир Путин начал совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Об этом: Путин начал совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке

14:49 22.05.2020 Голикова: На сегодня количество регионов, которые демонстрируют коэффициент распространения инфекции менее единицы и равный единицы, составляет 47.

14:50 22.05.2020 Мониторинг эпидобстановки по коронавирусу начался в России с конца 2019 года, это дало возможность иметь выигрыш по времени — почти два месяца, отметила Татьяна Голикова.

14:51 22.05.2020 Владимир Путин. kremlin.ru

14:51 22.05.2020 Ежедневный мониторинг за выявленными новыми случаями и показателями смертности позволил иметь полное понимание о развитии ситуации, подчеркнула Голикова.

14:52 22.05.2020 Голикова: «Серьёзное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае».

14:54 22.05.2020 По данным Голиковой, доля пациентов с лёгким течением заболевания составляет 19,5%. Среднее течение — 34,9%. Тяжёлое течение — 4,2%. У 41,4% — бессимптомное течение.

14:55 22.05.2020 Голикова: «Количество госпитализированных снижается».

14:56 22.05.2020 Голикова о ситуации в Дагестане: Мы делаем всё возможное, чтобы помочь нашим коллегам.

15:00 22.05.2020 На сегодняшний день, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса в России в целом стабилизируется. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин заявил о стабилизации ситуации с пандемией COVID-19 в России

15:05 22.05.2020 Система здравоохранения России выдержала испытания коронавирусом, несмотря на все сложности, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова: российское здравоохранение выдержало испытание коронавирусом

15:09 22.05.2020 Показатель смертности от болезней, вызванных коронавирусом, серьезно вырастет в мае, заявила 22 мая вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с участием президента страны Владимира Путина. Об этом: В России показатель смертности в мае вырастет из-за коронавируса — Голикова

16:02 22.05.2020 Созданную в Советском союзе систему здравоохранения удалось сохранить. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин заявил о сохранившейся советской системе здравоохранения в России

16:15 22.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что осенью 2020 года возможна вторая волна эпидемии коронавируса. Читайте также: Путин призвал готовиться ко второй волне COVID-19 в России

16:24 22.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости постоянно иметь резерв коек и оборудования для пациентов с COVID-19. Об этом глава государства сказал сегодня, 22 мая, на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Читайте также: Путин: нужно иметь резерв коек и оборудования для пациентов с COVID-19

16:30 22.05.2020 План по оснащению аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) специальных коек до сих пор не выполнен — Путин. Подробности в материале: Путин: план по оснащению специальных коек аппаратами ИВЛ не выполнен

16:35 22.05.2020 Президент России Владимир Путин поручил доложить, как выполняются его поручения по улучшению ситуации с коронавирусом в Дагестане. Об этом глава государства сказал на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Читайте подробнее: Путин проверит выполнение поручений по помощи Дагестану в борьбе с COVID-19

16:41 22.05.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что он не станет пациентом врачей, которые борются с COVID-19. Читайте подробнее: Путин надеется, что не заболеет COVID-19

16:50 22.05.2020 Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, сколько именно пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях. Подробности в материале: Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом, помещенных в реанимации

16:59 22.05.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице необходимо сохранить строгие ограничительные меры для борьбы с коронавируной инфекцией. Читайте подробнее: Собянин хочет продлить жесткие ограничения в Москве

17:23 22.05.2020 Председатель исполкома регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия» в Астраханской области, военный врач Сергей Кодюшев считает, что статистика смертей от коронавируса не влияет на ослабление карантинных мероприятий. Читайте подробнее: Количество умерших и жесткость карантинных мер нельзя смешивать