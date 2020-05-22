В Костроме отрицают принуждение учителей к голосованию в праймериз
Кострома, 22 мая, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Костромской департамент образования и науки объяснил рассылку писем с инструкцией по регистрации в голосовании праймериз «Единой России» — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ранее учителя костромских школ пожаловались на принуждение к участию в предварительном голосовании, пишет «Kostroma.News». По словам педагогов, на прошлой неделе с электронной почты замдиректора областного департамента образования Ольги Хасановой директорам и учителям школ начали поступать письма об обязательной регистрации на портале Госуслуг. Перейдя по ссылке, учителя обнаружили политическую рекламу.
В региональном департаменте образования и науки уверяют, что руководители образовательных учреждений сами попросили Ольгу Хасанову прислать им инструкции.
Электронное голосование в праймериз «Единой России» в области пройдет с 25 по 31 мая. Его результаты станут известны не позднее 2 июня. Выборы в законодательное собрание области и городскую думу областного центра намечены на 13 сентября 2020 года. В этот же день жители Костромской области должны избрать губернатора.