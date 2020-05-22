Кострома, 22 мая, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Костромской департамент образования и науки объяснил рассылку писем с инструкцией по регистрации в голосовании праймериз «Единой России» — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Пешки

Ранее учителя костромских школ пожаловались на принуждение к участию в предварительном голосовании, пишет «Kostroma.News». По словам педагогов, на прошлой неделе с электронной почты замдиректора областного департамента образования Ольги Хасановой директорам и учителям школ начали поступать письма об обязательной регистрации на портале Госуслуг. Перейдя по ссылке, учителя обнаружили политическую рекламу.

«Нам разослали требования: в обязательном порядке зарегистрироваться на портале Госуслуг и прислали специальные ссылки. Ничего не подозревая, мы по ним зашли. Каково же было наше удивление, когда, открыв приложение, мы увидели требование зарегистрироваться через Госуслуги на праймериз «Единой России»! Мы крайне возмущены сложившейся ситуацией: по какому это праву руководство департамента образования, которое должно быть вне политики, принуждает учителей голосовать за кандидатов одной определенной партии?», — приводит слова педагогов «Kostroma.News».

В региональном департаменте образования и науки уверяют, что руководители образовательных учреждений сами попросили Ольгу Хасанову прислать им инструкции.

«Что касается письма, которое направил мой зам — она направила его со своего адреса на личные адреса работников некоторых учреждений в целях информирования, потому что они сами попросили ее. В письме для руководителей нескольких образовательных организаций была инструкция, как можно зарегистрироваться для участия в предварительном голосовании. Никаких указаний о том, чтобы принуждать или заставлять учителей, никто не давал. Не знаю, почему это так истолковали», — сказал директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Электронное голосование в праймериз «Единой России» в области пройдет с 25 по 31 мая. Его результаты станут известны не позднее 2 июня. Выборы в законодательное собрание области и городскую думу областного центра намечены на 13 сентября 2020 года. В этот же день жители Костромской области должны избрать губернатора.