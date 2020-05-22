Санкт-Петербург, 22 мая, 2020, 13:47 — ИА Регнум. За пожар на посту охраны парковки аэропорта «Пулково», который унес жизнь охранника, к дисциплинарной ответственности привлекли троих сотрудников воздушной гавани Санкт-Петербурга. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Фото: пресс-служба Северо-Западное СУ на транспорте Охранник на парковке в аэропорту Пулково погиб при пожаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП на территории аэропорта «Пулково». В марте 2019 года из-за замыкания электросети на посту охраны парковки начался пожар. Огонь унес жизнь охранника, который, как позже выяснилось, находился на своем посту в состоянии алкогольного опьянения, нарушил должностные обязанности и не соблюдал меры безопасности, в результате чего произошло замыкание электросети с последующим возгоранием.

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Следователями в адрес руководства аэропорта было направлено представление о принятии мер по устранению причин произошедшего. Выяснилось, что отдельные должностные лица не соблюдали ряд положений действующего законодательства и не принимали меры к обеспечению безопасных условий труда. Также они не контролировали сотрудника на рабочем месте, что стало одним из обстоятельств, способствовавших трагедии.

Внесенное представление было удовлетворено. После чего руководство «Пулково» привлекло к дисциплинарной ответственности трех сотрудников и приняло ряд профилактических мер, чтобы подобное не повторилось.