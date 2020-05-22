Ярославль, 22 мая, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Ярославской области началась выдача займов бизнесу на льготных условиях под 2−4 процента готовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Деньги

Выдачей микрозаймов занимается Фонд поддержки предпринимательства Ярославской области. Займ может получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные в регионе, с положительной кредитной историей и деловой репутацией. Максимальная сумма — миллион рублей, срок погашения составляет два года. Займ можно взять на приобретение нового оборудования, выплату зарплаты, арендной платы, коммунальных платежей.

Власти обещают, что заявки предпринимателей будут рассматривать максимально быстро. Первый займ уже выдан, его получил индивидуальный предприниматель Владимир Ганенко.

«Все было просто, быстро и удобно. Оформление заняло буквально пару дней. Мы сошлись на сумме в миллион рублей, с одним поручителем и залогом. В качестве залога был принят служебный автомобиль. Займ на два года под два процента — это очень выгодно. Я купил на эти средства широкоформатный станок с высоким разрешением для печати интерьерных плакатов и обоев. Эта покупка была запланирована заранее, но когда я узнал, что можно взять такой займ, то воспользовался им», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM индивидуальный предприниматель Владимир Ганенко.

Получить займ можно и без залога, но тогда процентная ставка будет выше — 4%. Средства в Фонд поддержки предпринимательства поступили из федерального бюджета. Министерство экономического развития РФ поддержало заявку Ярославской области на выделение дополнительных средств для докапитализации фонда. Объем средств, предоставленных Ярославской области, составил 249,7 миллиона рублей.

«Теперь с учетом заложенных ранее средств на выдачу займов у фонда будет порядка 400 миллионов рублей, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Сможем выдать предпринимателям региона несколько сотен займов на самых льготных условиях — под 2 — 4 процента годовых. Полученные средства представители бизнеса смогут направить на уплату налогов, сборов, арендные и коммунальные платежи, приобретение оборудования, выплату заработной платы. Стараемся максимально облегчить предпринимателям прохождение этого кризисного периода».

В случае если возвращать деньги бизнесменам будет тяжело, предусмотрена отсрочка на полгода.