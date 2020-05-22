Ярославские предприниматели начали получать антикризисные займы под 2%
Ярославль, 22 мая, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Ярославской области началась выдача займов бизнесу на льготных условиях под 2−4 процента готовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Выдачей микрозаймов занимается Фонд поддержки предпринимательства Ярославской области. Займ может получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные в регионе, с положительной кредитной историей и деловой репутацией. Максимальная сумма — миллион рублей, срок погашения составляет два года. Займ можно взять на приобретение нового оборудования, выплату зарплаты, арендной платы, коммунальных платежей.
Власти обещают, что заявки предпринимателей будут рассматривать максимально быстро. Первый займ уже выдан, его получил индивидуальный предприниматель Владимир Ганенко.
Получить займ можно и без залога, но тогда процентная ставка будет выше — 4%. Средства в Фонд поддержки предпринимательства поступили из федерального бюджета. Министерство экономического развития РФ поддержало заявку Ярославской области на выделение дополнительных средств для докапитализации фонда. Объем средств, предоставленных Ярославской области, составил 249,7 миллиона рублей.
В случае если возвращать деньги бизнесменам будет тяжело, предусмотрена отсрочка на полгода.