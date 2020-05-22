Владикавказ, 22 мая, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В Северной Осетии представители бизнес-сообщества продолжают оказывать помощь малоимущим гражданам в период пандемии коронавируса. На призыв акции #МыВместе откликнулись четверо предпринимателей, благодаря которым была оказана поддержка продуктами питания более 200 семьям в Моздокском районе из числа многодетных и нуждающихся, а также одиноким и пожилым людям.

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Продуктовые наборы были сформированы при участии генерального директора ООО «Омега» Максима Камболова и предпринимателей Ирбека Дзансолова, Владимира Богачёва и Николая Гелиева, сообщили в пресс-службе ОНФ.

С помощью представителей Всероссийского студенческого корпуса спасателей формируются наборы, в которые включены продукты первой необходимости. Волонтеры-спасатели на личном транспорте развозят их по адресам получателей гуманитарной помощи.

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