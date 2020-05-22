Ярославль, 22 мая, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено 103 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 22 мая сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

В последние два дня фиксировались около 130 новых случаев в сутки. За последние сути прирост вернулся на отметку 18 мая.

В официальной статистике значительно поменялось соотношение больных пациентов, находящихся в клиниках. Как сообщает губернатор области Дмитрий Миронов, в стационарах находится 713 человек. Из них 269 с подтвержденным диагнозом, 444 — с типичными проявлениями COVID-19. 19 мая диагноз был подтвержден только у 178 пациентов, 471 лечились без лабораторного подтверждения коронавируса. Общее число госпитализированных выросло за четыре дня на 64 человека.

Всего в регионе нарастающим итогом выявлено 2309 случаев заражения, выздоровели 444 человек, 13 умерли. В числе лидеров по выявленным случаям по-прежнему остаются Ярославль, Рыбинск и Гаврилов-Ямский район.