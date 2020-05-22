Калуга, 22 мая, 2020, 11:44 — ИА Регнум. 127 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 22 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 3123 положительных теста. 2327 человек находятся на лечении. 775 человек выздоровели, 21 человек умер. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (558), в Обнинске (437), Боровском районе (254), в Малоярославецком районе (191), в Жуковском районе (150) и в Кировском районе (102).

В области дополнительно закуплено 90 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. 31 из них поступит в стационары медицинских учреждений в ближайшие дни.