Чебоксары, 22 мая, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В Чувашии за последние сутки выявлено 90 носителей коронавируса, в то же время выздоровели 30 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 22 мая (10:35 мск), в Чувашии всего подтверждено 2104 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 90.

Выздоровели с начала пандемии 659 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 30 человек. Новых смертельных случаев нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии утверждён план поэтапного снятия ограничительных мероприятий по борьбе с коронавирусом. Как и рекомендовано Роспотребнадзором, он состоится из трёх этапов, конкретные даты там не прописаны.