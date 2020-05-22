Ярославль, 22 мая, 2020, 10:40 — ИА Регнум. Депутаты предлагали использовать накопленные резервы для увеличения поддержки регионов России, жителей и бизнеса. Однако до рассмотрения проект обращения не дошел и был снят рассмотрения. Как рассказал 22 мая председатель комитета по бюджету Ярославской областной думы Александр Гончаров, предложение все же уйдет на федеральный уровень, но по другим каналам.

Ярославская областная дума

«Причина в том, что наша позиция поддержана правительством Ярославской области и бизнес-сообществом, они внесли туда дополнительные предложения, которые мы сейчас оформляем. И мы нашли путь, который более адресно и точно сократит скорость принятия решения — через федеральную рабочую группу по выработке предложений по восстановлению экономики, куда мы и направили наши предложения», — пояснил автор обращения Александр Гончаров на заседании комитета по бюджету 22 мая.