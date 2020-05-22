22 мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит очередную пресс-конференцию по текущей ситуации в России. Глава Центрального банка расскажет о состоянии российской экономики на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, о реализации мер поддержки и перспективах денежно-кредитной политики. Пресс-конференция начнётся в 13:00 по московскому времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

12:21 22.05.2020 Эльвира Набиуллина. cbr.ru

13:01 22.05.2020 Набиуллина: Последние две недели отмечены более позитивными настроениями связанными с ожиданиями отмены ограничительных мер.

13:02 22.05.2020 Глава ЦБ РФ отметила, что рынки живут ожиданиями и склонны опережать развитие событий. ПО ее словам в США и других западных странах продолжает расти безработица и экономическая активность на низком уровне.

13:02 22.05.2020 Набиуллина отметила, что промышленное производство в России снизилось меньше, чем ожидалось. Добывающие отрасли сдерживали общую негативную динамику.

13:03 22.05.2020 При этом продолжила повышаться доля компаний отмечающих недостаток оборотных средств.

13:03 22.05.2020 Позитивные ожидания по поводу постепенного снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса улучшили ситуацию на финансовых рынках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Правительства начинают постепенно снимать или смягчать ограничения. Это поддержало восстановительный рост на глобальных финансовых и сырьевых рынках: растут фондовые индексы, падают премии за риск, дорожает валюта стран с развивающимися рынками», — заявила Набиуллина. Подробности в материале: Ожидания о конце эпидемии ускорили восстановительный рост — Набиуллина

13:04 22.05.2020 Руководитель ЦБ рассказала о том, что нормализация расчетов в экономике в этом месяце налицо. Что касается инфляции, то последние две недели была чуть свыше 3%.

13:05 22.05.2020 Набиуллина рассказала, что люди стали реже говорить о резком темпе роста цен.

13:06 22.05.2020 Руководитель Банка России рассказала, что годовая инфляция, скорее всего, возрастет. Но действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным. У ЦБ РФ есть пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

13:06 22.05.2020 По словам Набиуллиной, в связи с ростом цен на нефть Банк России продает валюту только в объеме регулярных операций Минфина.

13:07 22.05.2020 Кроме того, Набиуллина отметила, что профицит ликвидности почти не менялся.

13:09 22.05.2020 По словам главы Банка России, корпоративный портфель стабилен. Банки полностью отыграли снижение.

13:09 22.05.2020 Цена на нефть марки Urals растёт быстрее, чем предполагалось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Наша марка Urals уже приближается к 35 долларам за баррель, что выше консервативных предпосылок, которые мы закладывали в прогноз на 2020 год», — заявила Набиуллина. Подробности в материале: Рост цены на нефть марки Urals опережает прогноз — Набиуллина

13:09 22.05.2020 Также по словам Набиуллиной с фондированием ситуация достаточно спокойная. Вклады населения «немного в минусе». Но эти данные по ее словам не очень показательны.

13:10 22.05.2020 Набиуллина рассказала, что заемщики уже приняли решение нужны ли им каникулы и подали обращения в банки.

13:10 22.05.2020 Экономическая активность в мировой экономике сохраняется на пониженном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Текущие данные по ситуации в глобальной экономике пока ещё далеко не столь оптимистичны. В США и в других западных странах продолжает расти безработица. Экономическая активность сохраняется на пониженном уровне», — заявила Набиуллина. Читайте также: Больших оснований для оптимизма нет — Набиуллина о мировой экономике

13:11 22.05.2020 В числе прочего Набиуллина отметила, что банки реструктурировали 11% займов МСП.

13:13 22.05.2020 По словам главы Банка России, бюджетное правило показало свою эффективность. Но по ее словам будут определенные корректировки связанные со значительным недопоступлением доходов.

13:13 22.05.2020 В апреле промышленное производство в России снизилось на 6,6%.Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «В России промышленное производство в апреле снизилось на 6,6% год к году. Это меньше, чем многие ожидали, и меньше, чем в большинстве других стран», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Спад в промышленном производстве в РФ ниже, чем ожидали — Набиуллина

13:13 22.05.2020 Отвечая на соответствующий вопрос Набиуллина рассказала, что сама бюджетная политика как таковая и бюджетные расходы это один из факторов который ЦБ РФ принимает во внимание принимая решения по денежно-кредитной политике.

13:17 22.05.2020 Набиуллина ответила на вопрос о дефиците региональных бюджетов. По ее словам, вероятно, региональные бюджеты будут иметь более значительный дефицит, чем в последние годы.

13:18 22.05.2020 Набиуллина также констатировала, что состав ломбардного списка определяется из кредитного качества ценных бумаг. Но сам объем списка меняется в зависимости дефицита или профицита ликвидности.

13:19 22.05.2020 Набиуллина сказала, что Банк России будет осуществлять операции на валютном рынке, зеркалируя соответствующие операции Минфина.

13:20 22.05.2020 В российской экономике наблюдаются признаки определённого восстановления деловой активности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Вероятно, это восстановление в том числе отражает и общий пониженный уровень активности в первой половине мая прошлого года, с которым мы проводим сравнение, и перераспределение части платежей, отложенных с апрельских нерабочих недель. Но даже с учётом этой оговорки нормализация расчётов в экономике в этом месяце налицо», — добавила председатель Банка России. Об этом: «Нормализация расчётов налицо» — Набиуллина о восстановлении экономики РФ

13:21 22.05.2020 Пик годовой инфляции, по мнению Набиуллиной, будет летом.

13:21 22.05.2020 Набиуллина заявила, что прогноз ЦБ РФ по инфляции 3,8%. Но по ее мнению есть большая неопределенность относительно того как будет развиваться ситуация. Надо учитывать рост цен, который уже случился. Не только ограничения спроса, но и ограничения предложения.

13:21 22.05.2020 Набиуллина подчеркнула, что без мягкой денежной кредитной политики инфляция может быть ниже 4%.

13:22 22.05.2020 Набиуллина сказала, что внеплановые заседания Совета директоров могут быть. Однако, по ее словам, сейчас нет соответствующих обстоятельств.

13:23 22.05.2020 Глава Банка России заявила, что вероятность снижения ключевой ставки на 1% — «на столе». Но вероятность меньше 100%.

13:25 22.05.2020 Центральный банк России. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:25 22.05.2020 За последнюю неделю инфляция оказалась приблизительно равна нулю. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция была стабильной, чуть выше 3%», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Факторы ускорения инфляции в российской экономике исчерпаны — Набиуллина

13:26 22.05.2020 Глава Банка России сказала, что выдача денег на детей поддержит уровень жизни семей. Поддержит спрос в экономике. И в том числе будет способствовать более быстрому достижению инфляцией целевого значения. Тем не менее инфляция по ее словам останется под контролем.

13:27 22.05.2020 ЦБ РФ пока не пересматривал свой прогноз по инфляции.

13:30 22.05.2020 Набиуллина заявила, что ЦБ РФ будет проводить такую политику, чтобы достичь уровня инфляции в 4%.

13:30 22.05.2020 Ограничительные меры сдерживают как производство, так и потребление, а потому не исключено, что выход из периода противоэпидемических мер может обернуться определённым ростом инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления необходимо дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство, так и потребление. По мере выхода из базы расчётов очень низких месячных значений лета-осени прошлого года, годовая инфляция, скорее всего, возрастёт», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Банк России ожидает рост годовой инфляции по мере снятия ограничений

13:31 22.05.2020 Набиуллина заявила, что есть озабоченность связанная с тем, как работают технологические цепочки. В экономике РФ сложился высокий уровень специализации. Нехватка копеечной детали может ограничить выпуск продукции.

13:33 22.05.2020 Набиуллина заявила, что сейчас трудно делать оценки влияния мер по снятию ограничений введенных в связи с распространением коронавируса. По ее словам, более 60% предприятий считают, что восстановление их деятельности займет до одного года. Чуть больше трети считают что от одного до трех лет.

13:34 22.05.2020 Набиуллина ответила на вопрос о возврате средств населения во вклады. По ее словам произошло увеличение наличного обращения. Банки запасались наличными, что обеспечить банкоматы. Постепенно ситуация нормализуется.

13:37 22.05.2020 Набиуллина ответила будет ли у ЦБ РФ прибыль. По ее словам это зависит от многих факторов. И те два фактора которые формировали убытки — ушли. Уменьшатся убытки связанные со структурным профицитом ликвидности.

13:38 22.05.2020 Набиуллина сказала, что банковские технологии в РФ достаточно развиты, но не все переведно в дистанционный формат. Если бы единая биометрическая система работала в полном объеме, то гражданам было бы проще.

13:39 22.05.2020 По словам главы ЦБ РФ, весь период самоизоляции показал, что надо быстрее двигаться в направлении цифровых финансов. Это удобно и снижает издержки.

13:40 22.05.2020 Полученная от сделки по продаже Сбербанка валюта будет продана в случае снижения цены на нефть ниже 25 долларов за баррель. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «В связи с ростом цен на нефть выше 25 долларов за баррель, Банк России сейчас продаёт валюту в рамках бюджетного правила только в объёме регулярных операций Минфина. Как мы и заявляли в марте, до 30 сентября валюта, полученная от сделки по продаже Сбербанка, будет продаваться на рынке в случае снижения цены на нефть ниже 25 долларов за баррель таким образом, чтобы полностью компенсировать выпадающую в этом случае нефтяную выручку», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Набиуллина рассказала о планах по продаже валютных резервов

13:43 22.05.2020 Набиуллина ответила на вопрос о том, не находится ли ЦБ в процессе административной реформы. По ее словам Банк России находится в процессе постоянного самосовершенствования и улучшения.

13:44 22.05.2020 Набиуллина о «фонде плохих активов»: по ее мнению, пока нет веских причин о том, чтобы думать о создании такого фонда. По ее словам, такие фонды создаются тогда плохие долги начинают создавать риски финансовой стабильности всей системы в целом.

13:48 22.05.2020 По словам главы ЦБ РФ, есть потенциал для увеличения госдолга. Она отметила, что в РФ он растет не быстрее, чем в других странах. Набиуллина отметила, что уровень госдолга в РФ останется одним из самых низких.

13:50 22.05.2020 Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не делает прогнозов по курсу валют.

13:53 22.05.2020 По словам главы ЦБ РФ, вопрос кредитных каникул для граждан это компетенция правительства.

13:53 22.05.2020 Уровень одобрения кредитов по ипотеке самый высокий.

13:54 22.05.2020 В бюджетное правило не планируется вносить никаких принципиальных изменений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Безусловно, при этом идут определённые корректировки, связанные с значительным недопоступлением ненефтегазовых в этом году и временными антикризисными мерами, которые необходимо финансировать. Это потребует некоторого увеличения заимствований по сравнению с первоначальными планами», — указала она. Подробности в материале: Набиуллина рассказала о дискуссии вокруг корректировки бюджетного правила

13:55 22.05.2020 Набиуллина сказала, что Банк России не переходил к отрицательным ставкам. По ее словам в 2015 году не было реальных отрицательных ставок. Кроме того, по ее словам, траектория ставок определяется исходя из необходимости достигать целей по инфляции. И ЦБ РФ не видит необходимости перехода к отрицательным ставкам.

13:57 22.05.2020 В настоящее время у правительства существует определённое пространство для наращивания долга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Наша позиция: мы видим, что у нас есть некоторое пространство для наращивания долга. Но рассчитывать на него долгосрочно не следует, и этот запас важно использовать только в таких экстраординарных обстоятельствах, как сложились сегодня», — заявила Набиуллина. Об этом: Набиуллина увидела «пространство для наращивания госдолга»

14:03 22.05.2020 Новые условия по предоставлению ликвидности банкам не связаны с планами по увеличению бюджетного дефицита. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Наш механизм предоставления ликвидности, и в том числе увеличения сроков на месяц и на год, не связаны с планами правительства по увеличению бюджетного дефицита и привлечения долга. Операции РЕПО на месяц и на год — это дополнительные инструменты предоставления ликвидности банковскому сектору, чтобы он имел возможность лучше управлять своей ликвидностью в таких экстраординарных ситуациях, когда происходит сдвижка структуры и пассивов, и активов по срокам», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Набиуллина: аукционы РЕПО на год не связаны с наращиванием госдолга

14:04 22.05.2020 Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной 22 мая. Цитата из трансляции. cbr.ru

14:14 22.05.2020 Решения о ломбардном списке для заимствований субъектов РФ не зависят от финансового состояния региональных бюджетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Мы состав ломбардного списка определяем исходя из кредитного качества ценных бумаг, и мы можем уточнять этот ломбардный список по мере изменения оценки кредитного качества тех или иных бумаг. При этом сам объём ломбардного списка меняется в зависимости от того, где мы находимся — в структурном профиците ликвидности или в структурном дефиците ликвидности. Обычно когда у нас структурный дефицит ликвидности, мы увеличиваем набор бумаг, список бумаг. Когда структурный профицит — наоборот, его снижаем», — заявила Набиуллина. Об этом: Набиуллина о бюджетах регионов: планов о расширении ломбардного списка нет

14:22 22.05.2020 Проведение мягкой денежно-кредитной политики в настоящее время основано на благоприятных прогнозах по росту цен в 2021 и 2022 годах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Без проведения мягкой денежно-кредитной политики, как сейчас, по нашим оценкам, инфляция в 2021 и 2022 году может быть ниже 4%. Поэтому мы проводим мягкую денежно-кредитную политику», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Набиуллина: пик инфляции в 2020 году придётся на лето

14:26 22.05.2020 Банк России рассматривает идею снижения ключевой ставки на один процентный пункт в июне, но такое решение может быть и не принято. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Вероятность снижения ключевой ставки в июне на один процентный пункт — такое снижение на один процентный пункт на столе. Но вероятность по-прежнему меньше ста процентов», — заявила Набиуллина. Читайте также: Набиуллина: предложение о снижении ставки на один процент лежит «на столе»