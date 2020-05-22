Санкт-Петербург, 22 мая, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд зарегистрировал административный иск к правительству и губернатору Петербурга Александру Беглову от горожанина, который требует раздавать маски и перчатки бесплатно, раз власти запрещают появляться в общественных местах без средств защиты под угрозой штрафов. К производству заявление пока не принято.

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа масок и перчаток в автоматах в метро

Истец Сергей Алейников является представителем общественного движения «Альтернатива». От имени участников движения он оспаривает законность постановления правительства Петербурга №276, а именно пункт 2−20 об обязательном ношении масок и перчаток. Истец считает, что нарушено его право на обеспечение СИЗ при исполнении этого пункта.

«Понимая, что принуждение к соблюдению введённого властями Петербурга обязательного ношения масок в публичных местах за счёт самих жителей Петербурга является нарушением постановления правительства РФ, мы посчитали недостаточным ограничиться гневным обсуждением на «виртуальной кухне» интернета. И решили действовать в рамках правового поля РФ. То есть обратиться в суд», — заявили в «Альтернативе».

Иск был подан 14 мая. Объясняя свою позицию, истец настаивает на признании недействительной обязанности использования масок и перчаток для граждан, которые они должны приобретать за свой счет, а также требует прекратить штрафовать тех, кто этот пункт не соблюдает. Заметим, по петербургскому закону сумма штрафа может составить от 4 до 5 тыс. рублей.

Истец также требует обязать правительство Петербурга организовать пункты бесплатной выдачи масок и перчаток.

Это не первый иск к властям Петербурга, связанный с масочно-перчаточным режимом, введенным в городе с 12 мая. Ранее петербурженка Александра Матвеева потребовала признать недействительным пункт постановления №276 о масках и перчатках. Заседание состоится 26 мая.