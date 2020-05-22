Ярославль, 22 мая, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Ярославской области начал проверку по обращению врачей станции скорой помощи Угличской ЦРБ. Об этом сообщает сам департамент.

Департамент здравоохранения Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи в видеообращении к президенту сравнили стимулирующие выплаты с лотереей. Кому-то «повезет» встретиться с подтвержденным больным и он получит надбавки, а кому то «не повезет».

«Детально проверяется зарплатная история каждого сотрудника скорой помощи Углической ЦРБ. Запрошены документы по стимулирующим выплатам, произведенным в апреле и мае водителям, фельдшерам и врачам скорой помощи. В случае выявленных руководством больницы нарушений в начислении стимулирующих надбавок, будут применены меры в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.