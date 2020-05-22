Ярославль, 22 мая, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Ярославцы смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых. Законопроект об этом внес в областную думу губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Зарегистрированные в качестве самозанятых смогут платить так называемый налог на профессиональный доход в размере 4 или 6% от суммы доходов вместо 13% НДФЛ.

Закон должна принять областная дума, предполагается, что он начнет действовать уже с 1 июля.