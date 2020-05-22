Ярославль, 22 мая, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Сотрудники станции скорой помощи в Угличе Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Оно размещено в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видеообращения Сотрудники станции скорой помощи Угличской ЦРБ

Врачи, фельдшеры и водители недовольны тем, что выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией получила лишь часть специалистов станции.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к вам сотрудники отделения «Скорой помощи» Угличской ЦРБ Ярославской области. Сегодня 21 мая 2020 года. На данный момент обещанные вами выплаты за апрель получили пять человек. Руководство больницы объяснило этот факт наличием подтвержденного диагноза коронавирусная инфекция только у двух пациентов», — говорят сотрудники станции в своем видеообращении.

Медики говорят, что риск заражения коронавирусом есть у всех сотрудников станции. Наличие подтвержденного диагноза у одних пациентов вовсе не говорит о том, что другие больные не были инфицированы. В апреле скорая помощь участвовала в вывозе в Ярославль на обсервацию жителей общежития, где был обнаружен коронавирус. Это не было признано работой по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В Угличский район с начала карантина в Москве приехало много жителей столичного региона, которые также обращались за медицинской помощью. Но результатов из анализов на станции не знают, потому что лечение такие пациенты проходят по месту жительства.

«С 21 апреля в отделении была создана специализированная бригада для обслуживания больных, подозрительных на наличие COVID-19. Но люди, отработавшие в этой бригаде, выплаты, назначенные вами, не получили. В департаменте здравоохранения Ярославской области на «горячей линии» нам ответили, что в нашей больнице нет приказа о создании такой бригады и выплаты, обещанные Путиным Владимиром Владимировичем, нам не положены», — рассказывали врачи в своем обращении.

Врачи говорят о проблемах со средствами индивидуальной защиты и тестированием. По их словам, тесты зачастую показывают отрицательный анализ даже при явных симптомах COVID-19. И это дает возможность не назначать выплаты за работу с такими больными.

«Пациенты (при наличии контакта с больными, подтвержденными COVID-19, с наличием клиники и подтвержденными с помощью компьютерной томографии пневмониями, вероятно, вызванной вирусом COVID-19), оказываются с отрицательными тестами на наличие данного вируса. Возможно нарушение в цепочке забора, хранения или транспортировке материала, так как анализы отправляются для исследования в город Ярославль. Соответственно, нам снова откажут в назначенных вами выплатах», — считают врачи.

Врачи из Углича недоумевают, почему в одних регионах выплаты назначают всем сотрудникам станций скорой помощи, а в других создаются бюрократические препятствия для материального стимулирования тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Работу на скорой врачи сравнивают с лотереей: кому-то «повезет», и у его пациента подтвердят коронавирус — тогда выплаты будут. А другой врач при таком же риске останется без денег.

«В сложившейся ситуации просим вас признать наши условия труда особенными, сопряженными с угрозой жизни и здоровью, так как мы ежедневно рискуем своим здоровьем, также здоровьем и жизнью наших родных и близких, так как многие пациенты болеют без наличия симптомов и обращаются с иными жалобами в отделение. А также у пациентов регулярно находятся родственники, приехавшие из эпиднеблагополучных районов, прошедших по контакту с больными COVID-19. И мы не можем быть полностью защищены в данных условиях. Просим вас еще раз внести изменения или дополнения в постановление №484 и признать сотрудников «Скорой помощи» (врачей, фельдшеров, водителей), входящими в группу риска, сопряженную с угрозой здоровью и жизнью по контакту с новой коронавирусной инфекцией. Соответственно получать выплаты без необходимости подтвержденного анализа у пациентов», — предлагают авторы обращения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ярославские власти заявляли о том, что все проблемы с дополнительными выплатами врачам решены. Кроме того, в регионе введены региональные выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией.