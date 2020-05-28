Число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным Роспотребнадзора, перевалило за 5 миллионов. Борьба с SARS-CoV-2 продолжается. Некоторые страны смягчают или отменяют ограничения и даже объявляют о победе над коронавирусом. У других — всё ещё впереди. Однако уже сейчас ясно, что SARS-CoV-2 стал серьёзным вызовом для всего мира. О борьбе с коронавирусом в мире читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:47 22.05.2020 Организация Объединённых Наций (ООН) собрала 1,6 млрд вон (~$1,29 млн) на оказание помощи КНДР в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Подробности в материале: ООН собрала $1,3 млн на борьбу с коронавирусом в КНДР

08:52 22.05.2020 Инфляция в Китае по итогам текущего года вырастет примерно до 3,5%. Об этом говорится в плане социально-экономического развития КНР, который обнародован 22 мая комитетом по реформам. Читайте подробнее: В Китае прогнозируют инфляцию в 3,5% в 2020 году

09:00 22.05.2020 На Украине вновь увеличился ежесуточный прирост числа заразившихся коронавирусом. Подробности в материале: На Украине зафиксировали более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:03 22.05.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 40 человек. Такие данные 20 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 40 человек

09:04 22.05.2020 Десятки тысяч инфицированных, тысячи умерших, сотни находятся в реанимационных палатах интенсивной терапии — такой в настоящее время предстает эпидемиологическая ситуация в Швеции в период пандемии. Теперь даже лидер парламентской партии Христианских демократов Эбба Буш признает, что стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом оказалась провальной. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте подробнее: В Риксдаге раскритиковали стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

09:05 22.05.2020 В этом году пандемия коронавирусной инфекции спутала все планы шведских выпускников и помешала им отпраздновать окончание старшей школы в привычной для них форме. Празднования выпускных выглядят по-разному в разных частях Швеции. Где-то традиционные мероприятия отменены, а где-то школьники придумывают альтернативные способы и стараются обойти ограничения, касающиеся проведения публичных мероприятий. Об этом 22 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Об этом: Эффект коронаивруса: в Швеции школьники придумывают как провести выпускной

09:09 22.05.2020 Инспекция по вопросам здравоохранения Швеции инициирует проверки с целью оценки качества предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми в домах престарелых. Причиной такой активизации надзора стали сообщения в СМИ о ненадлежащем качестве оказываемой помощи старикам, а также высокие цифры смертности в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Подробности в материале: Эффект коронавируса: в Швеции власти начнут проверки в домах престарелых

09:11 22.05.2020 Профессор Ингве Густафсон из Университета Умео специализируется по вопросам предоставления гериатрической помощи пожилым людям. В свою очередь, он крайне критично относится к методам в лечения пожилых пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Об этом 21 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте подробнее: Профессор раскритиковал лечение от COVID-19 в домах престарелых Швеции

09:21 22.05.2020 Общее количество выявленных на территории Индии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на более чем 6 тысяч и теперь составляет 118 447 человек. Об этом 22 мая свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом

09:26 22.05.2020 Два новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии. Информация об этом утром 22 мая была предоставлена сайтом Stopcov.ge. Об этом: В Грузии выявили два новых случая заражения коронавирусом за сутки

09:31 22.05.2020 Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией не выявлены на территории Таиланда за минувшие сутки. Об этом 22 мая рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин. Об этом: В Таиланде за сутки не выявили новых случаев заражения SARS-CoV-2

09:32 22.05.2020 Турецкое агентство по оказанию помощи оказало гуманитарную поддержку сотням семей в Лесото. Подробности в материале: Турция оказала гуманитарную помощь Лесото

09:32 22.05.2020 85% жителей Южной Кореи считают, что правительство страны успешно справляется с пандемией коронавируса, сообщает KBS. Подробности в материале: 85% жителей Южной Кореи удовлетворены мерами борьбы с COVID-19 — опрос

09:34 22.05.2020 Из-за пандемии коронавируса жителям Швеции старше 70 лет рекомендовано находиться дома и ограничить круг своих социальных контактов до членов семьи. Данные меры привели к снижению активности пожилых людей в обществе, что не совсем является положительной тенденцией. Однако количество совершаемых преступлений против стариков также снизилось. Об этом 22 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Швеции сократилось число преступлений против пожилых

09:37 22.05.2020 В течение двадцати дней во Франции регулировалась цена на одноразовые медицинские маски, но стоимость масок может «взлететь», начиная с 23 мая 2020 года, передает BFM TV. Об этом: Во Франции могут «взлететь» цены на одноразовые маски

09:48 22.05.2020 За последнюю неделю в Швеции был зафиксирован самый высокий в мире средний уровень смертности от COVID-19 на один миллион человек. Такие данные были опубликованы на сайте Our World in Data, который предоставляет актуальную статистику распространения коронавирусной инфекции. Однако факт самых высоких показателей смертности ставится под сомнение главным вирусологом страны Андерсом Тегнеллом, который заявил о сомнительности такого утверждения. Об этом 22 апреля сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: Вирусолог отреагировал на данные по уровню смертности в Швеции от COVID-19

09:57 22.05.2020 Участие в совместных с США военными учениях RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise, «Тихоокеанское кольцо»), намеченных на август текущего года возле побережья Гавайских островов, собирается, несмотря на пандемию коронавируса, принять японские ВМС. Об этом 22 мая рассказал журналистам министр обороны страны Таро Коно. Читайте подробнее: ВМС Японии примут участие в совместных с США учениях RIMPAC

10:03 22.05.2020 Общее количество выявленных на территории Пакистана случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось на 2 603 и теперь составляет 50 694 человек. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба правительства страны. Читайте также: В Пакистане за сутки выявили более 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

10:14 22.05.2020 Таиландский центр по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение одобрить предложение Совета безопасности страны о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) на территории Таиланда, передав данный вопрос на рассмотрение правительства. Об этом 22 мая рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь данного центра Тхависин Висануйотхин. Читайте также: Центр по борьбе с COVID-19 в Таиланде одобрил продление режима ЧП в стране

10:15 22.05.2020 Власти Южной Кореи направят 159 тыс. медицинских масок в 63 страны, где расположены строительные площадки южнокорейских предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта. Об этом: Власти Южной Кореи направят 159 тыс. масок рабочим, находящимся за рубежом

10:17 22.05.2020 В двух селах Болнисского района Грузии сложилась сложная эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса. Об этом 22 мая рассказал журналистам главный инфекционист Грузии, заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе, сообщает агентство Report. Читайте подробнее: В двух селах Грузии ситуация с коронавирусом, как в Италии — инфекционист

10:26 22.05.2020 Президент Молдавии Игорь Додон не исключил возможности переноса выборов президента страны, которые запланированы на 1 ноября текущего года, из-за пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение 22 мая размещено на странице политика в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Додон допустил перенос президентских выборов в Молдавии из-за пандемии

10:35 22.05.2020 Женщина в маске. Индия. (сс) Kandukuru Nagarjun

10:41 22.05.2020 Пять пациентов республиканского медицинского центра Южной Осетии, заразившиеся ранее коронавирусом SARS-CoV-2, были выписаны. Об этом 22 мая сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики. Подробности в материале: В Южной Осетии пять пациентов справились с коронавирусом

10:45 22.05.2020 За минувшие сутки в Грузии выявлено 2 новых случая коронавируса, в результате чего общее число выявленных за весь период распространения вируса составило 723 человека. Читайте также: За сутки в Грузии выявили два новых случая заражения коронавирусом

10:49 22.05.2020 Национальная комиссия Индонезии по хаджу и умре призвала президента Джоко Видодо отложить отправку индонезийских паломников в Мекку в 2020 году из-за вспышки COVID-19 в Индонезии и мире, сообщает Kompas. Читайте также: Главу Индонезии призвали отложить отправку паломников в Мекку в 2020 году

10:52 22.05.2020 «Дорожную карту» с пятью этапами по переходу к «новой повседневности» после того, как будет отменен режим чрезвычайного положения, ранее введённый из-за пандемии коронавируса, представила 22 мая на пресс-конференции губернатор Токио Юрико Коикэ. Об этом: В Токио рассказали о «дорожной карте» по выходу из самоизоляции

10:54 22.05.2020 Власти Южной Кореи намерены активно делиться с мировым сообществом своей моделью борьбы с коронавирусной инфекцией, которую высоко ценят за эффективность. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: МИД Южной Кореи: Сеул поделится моделью борьбы с коронавирусом с миром

10:55 22.05.2020 Почти 70 жителей Грузии оштрафовали сотрудники полиции за прошедшие сутки за нарушения карантинных ограничений во время режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 22 мая сообщает пресс-служба грузинского МВД. Читайте подробнее: В Грузии почти 70 человек оштрафованы за нарушение режима ЧП

10:59 22.05.2020 Первая леди США Мелания Трамп поблагодарила студентов за адаптацию к новым реалиям жизни во время продолжающейся пандемии коронавируса. Эти слова она произнесла в своем первом личном, без супруга, телеобращении к нации. «Эти перемены были нелегкими, но вы были так сильны, и я горжусь тем примером, который вы показали», — сказала Трамп. Она выразила уважение к студентам, которые пропустили встречи с друзьями, очные уроки, занятия спортом, выпускные вечера, заверив их, что «ваша решимость пройти через это определит ваше поколение на долгие годы.» Подробности в материале: Меланья Трамп впервые обратилась к нации

11:01 22.05.2020 В Болниси сейчас происходит то же самое, что все это время происходило в Италии, и Болниси стал грузинской Италией, заявил журналистам заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе. Читайте также: Грузинский эпидемиолог: Болниси — это наша Италия

11:05 22.05.2020 Публика будет чаще видеть доктора Энтони Фаучи, известного директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главного инфекциониста США, передает CNN. Это относится также и к его коллегам, сказал Фаучи, член президентской рабочей группы по коронавирусу. Об этом: Ведущие инфекционисты США намерены чаще выступать публично

11:13 22.05.2020 Ограничения, которые были введены ранее на количество пассажиров в легковых автомобилях, частично отменяются, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 22 мая. Читайте также: Ограничения на автомобили в Грузии частично отменяются

11:16 22.05.2020 На фоне той ситуации с распространением коронавируса, которая сложилась в соседних странах, Грузия выглядит как остров, но оснований для успокоения это пока не дает, заявил на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе. Читайте также: Эпидемиолог: «На фоне соседей Грузия выглядит островом»

11:20 22.05.2020 В начале распространения коронавируса Компартия Китая систематически скрывала и фальсифицировала информацию, которая могла бы предотвратить пандемию, пишет конгрессмен США Энн Вагнер. Такое поведение Китая, по ее мнению, и стало причиной множества смертей от COVID-19 в США. Последствия оказались и экономическими: более 30 млн жителей США стали безработными, Конгресс направил почти три триллиона долларов на то, чтобы справитсья с кризисом, и это еще не финальная сумма. В связи с этим КПК должна заплатить, считает конгрессмен. «Американцы заслуживают компенсации, причитающейся им по международному праву», — пишет Энн Вагнер. Читайте также: В США готовят антикитайский закон «на благо самому Китаю»

11:21 22.05.2020 Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил о новом выявленном случае заражения коронавирусом. Речь идет о гражданине Сербии, у которого тесты несколько раз показывали отрицательный результат. Подробности в материале: В Черногории выявили первый за две недели случай заражения коронавирусом

11:22 22.05.2020 Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что правительство разрабатывает план восстановления экономики, которая пострадала от пандемии COVID-19, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Власти Индонезии разрабатывают план восстановления экономики страны

11:24 22.05.2020 Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессел заявила в интервью CNN, что президента США Дональда Трампа больше не рады видеть в ее штате после того, как он отказался носить маску на публике во время визита на завод Ford manufacturing. Завод находится в Ипсиланти, штат Мичиган, визит состоялся 21 мая. Подробности в материале: Генпрокурор штата Мичиган сравнила Трампа с «капризным ребенком»

11:29 22.05.2020 Общее число выявленных зараженных коронавирусом на территории Сингапура за последние сутки составило 614 и превысило цифру в 30 тысяч случаев. Это следует из обнародованных 22 мая данных сингапурского минздрава. Читайте подробнее: В Сингапуре за сутки выявили 614 случаев заражения SARS-CoV-2

11:39 22.05.2020 Запрет на перевозку более двух пассажиров частично будет снят в Грузии после окончания режима чрезвычайного положения. Об этом 22 мая сообщил на совещании Межведомственного координационного совета премьер-министр страны Георгий Гахария. Читайте также: В Грузии частично снимут запрет на перевозку более двух пассажиров

11:41 22.05.2020 На второй день перехода на дистанционное обучение женщина записала на камеру смартфона короткое эмоциональное видео. «Теперь всё, что я слышу, это «а как твой ребенок?» Как мой ребенок! Он сутками сидит в телефоне!» — говорит женщина. По ее словам, она просто не может знать всё, что требуется объяснить ребенку, а из-за удаленной учебы «дети поймут, насколько мы тупые». Подробности в материале: Удаленная учеба «покажет детям нашу тупость»: видео матери стало вирусным

11:43 22.05.2020 После отмены чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии запрет на работу общественного транспорта останется в силе. Об этом 22 мая на совещании Межведомственного координационного совета заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Читайте подробнее: Общественный транспорт в Грузии не начнет работу после отмены ЧП — Гахария

11:43 22.05.2020 Режим строгого карантина в Болнисском муниципалитете в целом будет снят, но на некоторое время останется в двух наиболее пострадавших селах Мушевани и Гета. Такое решение было принято на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии. Об этом: Грузия: В Болниси карантин оставят только в двух селах

11:44 22.05.2020 Почти 90% домохозяйств в Южной Корее, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса, получили единовременную финансовую помощь. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны. Читайте также: Около 90% домохозяйств в Южной Корее получили единовременную финпомощь

11:49 22.05.2020 Дата возобновления в Грузии движения общественного транспорта, автобусов и метрополитена пока неизвестна. Как заявил на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Грузии Георгий Гахария, на этом этапе запрет на движение общественного транспорта, а также на междугороднее и международное автомобильное и авиасообщение, остается в силе. Подробности в материале: В Грузии не определили дату возобновления работы общественного транспорта

11:49 22.05.2020 В случае второй войны пандемии коронавирусной инфекции в США президент страны Дональд Трамп не позволит будущим вспышкам инфекции снова ударить по экономики. Об этом глава Белого дома заявил накануне, 21 мая, в ходе посещения завода автомобилестроительной компании Ford в штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал KTVU. Читайте также: Трамп не намерен «закрывать» США в случае второй волны пандемии

12:03 22.05.2020 Литовская авиакомпания Wizz Air возобновит регулярные полеты между Вильнюсом и Кутаиси. Об этом в ходе видеоконференции договорились министр экономики Грузии Натия Турнава и ее коллегой из Литвы Жигимантасом Вайчюнасом, 22 мая сообщает пресс-служба грузинского ведомства. Подробности в материале: Грузия и Литва восстановят авиасообщение

12:12 22.05.2020 Харольд Тромпетеро, режиссер из Колумбии, который снял и спродюссировал более 50 фильмов, занимается необычным «карантинным» проектом: всё актеры играют из дома, а для съемки используется телефон. Читайте подробнее: Колумбийский режиссер снимает необычный фильм о карантине

12:13 22.05.2020 В разгар пандемии Индонезия настаивает на укреплении регионального сотрудничества стран региона Индийского океана, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Об этом: Индонезия выступила за укрепление сотрудничества стран IORA

12:19 22.05.2020 Ограничения, введенные в Южной Осетии из-за вспышки коронавируса, помешали приехать в республику саперам Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Об этом 21 апреля сообщает агентство «Рес». Подробности в материале: Саперы из России не смогли приехать в Южную Осетию из-за коронавируса

12:23 22.05.2020 Выход из ограничительных мер нужно проводить с большой осторожностью, сказал в интервью Jerusalem Post Кирилл Коэн, руководитель лаборатории иммунотерапии в Университете Бар-Илан. «Трудно сказать, видим ли мы начало второй волны нового коронавируса, — говорит иммунолог. — Но мы должны быть осторожны. Эти цифры очень малы, но они были очень малы, когда мы начали эту пандемию». Читайте также: Израильский иммунолог назвал признаки второй волны коронавируса

12:27 22.05.2020 Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии достигло 20 796, сообщает Detik. Читайте также: В Индонезии подтвердили 20,7 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

12:32 22.05.2020 В апреле 2020 года Южную Корею посетили 29 415 иностранца, что на 98,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization. Об этом: Туристический поток в Южную Корею в апреле сократился на 98%

12:43 22.05.2020 Американский нейрохирург Рассел Блейлок предупреждает, что маски для лица не только не защищают здоровых от болезней, но и создают серьезную угрозу здоровью их владельца. Суть в том, что если вы не больны, то не должны носить маску для лица, говорится в редакционном предисловии к статье Блейлока, опубликованной в Technocracy. Подробности в материале: Врач в США объяснил, почему вредно носить маску

12:50 22.05.2020 Известный американский финансист Джордж Сорос заявил, что эпидемия коронавируса угрожает выживанию Евросоюза. Об этом: Коронавирус угрожает выживанию Евросоюза — Сорос

12:53 22.05.2020 56-я церемония вручения наград южнокорейской кинематографической премии «Большой колокол» состоится 3 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на оргкомитет премии. Читайте подробнее: Церемония вручения премии «Большой колокол» пройдет в Сеуле 3 июня

12:57 22.05.2020 Австрийская авиакомпания Ruanair объявила о закрытии своей базы в Вене. Подробности в материале: Авиакомпания Ruanair закрывает базу в Вене

12:59 22.05.2020 Общее количество выявленных на территории Польши зараженных коронавирусом за минувшие сутки возросло почти на 400 человек и превысило 20,3 тысячи. Об этом 22 мая сообщает польский минздрав. Об этом: В Польше за сутки выявили 396 случаев заражения SARS-CoV-2

13:04 22.05.2020 Общее число выявленных на территории Эстонии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки увеличилось на 7 и теперь составляет 1 807 человек. Об этом 22 мая сообщает эстонский департамент здоровья. Об этом: В Эстонии за сутки выявили семь случаев заражения SARS-CoV-2

13:12 22.05.2020 После отмены режима чрезвычайного положения в Грузии останутся в силе ряд карантинных ограничений. Об этом 22 мая сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время заседания Межведомственного координационного совета. Подробности в материале: Премьер-министр Грузии: «Вынуждены сохранить определенные ограничения»

13:25 22.05.2020 Занятия в 66 школах, расположенных в пяти муниципальных округах южнокорейского города Инчхон, начнутся с 25 мая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования и Управления образования Инчхона. Об этом: Названа дата начала занятий в школах южнокорейского Инчхона

13:28 22.05.2020 Полиция Сеула подвергла аресту 23-летнего гражданина Японии за нарушение им условий самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом 22 мая сообщает издание The Korea Herald. Читайте подробнее: В Сеуле за нарушение самоизоляции арестовали 23-летнего гражданина Японии

13:40 22.05.2020 Вице-президент Индонезии Маруф Амин передал извинения правительства за неспособность разорвать цепь передачи коронавируса в стране, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии власти извинились за неспособность прекратить передачу COVID-19

13:41 22.05.2020 Общее число выявленных на территории Румынии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки увеличилось на 127 и достигло 17 712 человек. Об этом 22 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при правительстве страны. Читайте также: В Румынии количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 выросло до 17712

13:54 22.05.2020 Распространение коронавирусной инфекции может быть серьёзнее, а реальное число зараженных в Йемене может оказаться гораздо выше по сравнению с другими странами, ситуация в стране критическая. Об этом 22 мая рассказал на брифинге официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке. Подробности в материале: В ООН считают критической ситуацию с SARS-CoV-2 в Йемене

13:56 22.05.2020 Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что стране удалось справиться с распространением коронавирусной инфекции благодаря молитве. Об этом: Танзания справилась с коронавирусом благодаря молитве — президент Магуфули

14:02 22.05.2020 Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Ирана достигло более 130 тысяч. Об этом 22 мая сообщил официальный представитель иранского министерства здравоохранения Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN. Читайте подробнее: В Иране за сутки выявили более 2,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

14:04 22.05.2020 В Омане за сутки выявили 424 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Омане за сутки выявили 424 случая заражения коронавирусом

14:07 22.05.2020 За сутки в Киргизии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на 22 мая коронавирус диагностировали у 1 350 жителей республики. Читайте также: В Киргизии заражение коронавирусом диагностировали еще у 37 человек

14:08 22.05.2020 В Таджикистане около 50% сотрудников государственных учреждений и организаций города Душанбе отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за распространения коронавируса. Об этом: Половину госслужащих в Душанбе отправили в отпуск без содержания

14:19 22.05.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на пять. Об этом 22 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Читайте также: В Латвии за сутки выявили пять случая заражения коронавирусом

14:23 22.05.2020 Критически высказался о продлении запрета на работу общественного транспорта в Грузии глава грузинской Ассоциации транспорта и дорог Давид Месхишвили. Решение правительства он прокомментировал 22 мая на своей странице в Facebook. Читайте также: В Грузии назвали «дискриминацией» остановку работы общественного транспорта

14:25 22.05.2020 21 мая глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чон Хан принял участие в видеоконференции представителей Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA), сообщает KBS. Читайте также: Члены Ассоциации стран бассейна Индийского океана провели видеоконференцию

14:26 22.05.2020 Во всех регионах Италии снижается число заражённых коронавирусом, заявил журналистам глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.При это растёт доля бессимптомных случаев, добавил он.Италия по количеству заражённых все еще «разделена» на три части — как и прежде, больше всего носителей вируса на севере страны, в центре Италии их меньше, на юге страны — еще меньше, отметил Брузаферро. Об этом: В Италии растёт доля бессимптомных случаев коронавируса — врачи

14:26 22.05.2020 Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин отправлен на домашний карантин, так как мог заразиться коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: Премьер-министр Малайзии проведет в режиме самоизоляции 14 дней

14:28 22.05.2020 В период с конца февраля по начало мая 2020 года в Италии заразились коронавирусом на работе 43 399 граждан, сообщили в национальном институте страхования против несчастных случаев на работе.Около половины упомянутых случаев касаются медицинских работников.Скончался 171 гражданин, заразившийся коронавирусом на работе.Средний возраст заразившихся при исполнении своих обязанностей — 47 лет, средний возраст тех, кто впоследствии скончался, — 59 лет. Читайте также: 43 тысячи граждан Италии заразились коронавирусом на работе

14:28 22.05.2020 Общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Афганистане перевалило за 9 тысяч человек. Об этом 22 мая сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав. Читайте также: В Афганистане за сутки выявили 542 случая заражения SARS-CoV-2

14:46 22.05.2020 Общее количество выявленных заражений коронавирусом в Белоруссии за последние 24 часа возросло на 932 и превысило 34 тысячи. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Читайте также: Число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Белоруссии превысило 34 тысячи

14:48 22.05.2020 Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил об обязательном ношении масок во время второго тура муниципальных выборов, который пройдет 28 июня 2020 года, передает BFM TV. Читайте также: Глава МВД Франции объявил об обязательном ношении масок в день выборов

14:58 22.05.2020 В популярном курортном португальском городе Кашкайш планирует открыть туристический сезон текущим летом. Читайте подробнее: В португальском Кашкайше планируют открыть туристический сезон

15:11 22.05.2020 Власти острова Бали обязали туристов иметь справку об отсутствии COVID-19.

15:19 22.05.2020 Благодаря сотрудничеству между посольством Индонезии в Каире, правительством Египта и авиакомпанией Air Cairo, 129 граждан Индонезии вернулись на родину, сообщает внешнеполитическое ведомство страны. Подробности в материале: Почти 130 граждан Индонезии вернулись на родину из Египта

15:27 22.05.2020 Международный турнир по бадминтону Russian Open во Владивостоке отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом: Международный турнир по бадминтону во Владивостоке отменён

15:50 22.05.2020 Одной из мер по обеспечению эпидемиологической безопасности в Грузии при посещении страны иностранными туристами может стать требование предъявить справку об анализе на COVID-19. Об этом 22 мая рассказал журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: В Грузии рассказали о возможном введении «COVID-паспортов»

16:28 22.05.2020 Совещание Межведомственного координационного совета. Источник: gov. ge

16:49 22.05.2020 Министерство сообщения Латвии выдало национальному авиаперевозчику, компании АirBaltic новые специальные разрешения на возобновление полётов из Риги в Амстердам, Гамбург, Вену и Дюссельдорф. Об этом пишет 22 мая портал Diena.lv. Читайте подробнее: AirBaltic возобновит рейсы из Риги в Амстердам, Гамбург, Вену и Дюссельдорф

17:02 22.05.2020 Результаты всех проведённых анализов на коронавирусную инфекцию у президента республики Аслана Бжании отрицательные. Читайте подробнее: Президент Абхазии сделал тест на коронавирусную инфекцию

17:04 22.05.2020 Министерство обороны Латвии направило в Италию и Сан-Марино дезинфицирующие средства на сумму 47 000 евро. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба ведомства. По данным министерства обороны, отправка и закупка груза Центром закупок при минобороны Латвии была осуществлена согласно решению правительства страны от 23 апреля 2020 года об оказании помощи Италии и Сан-Марино в борьбе с распространением коронавируса. Читайте также: Минобороны Латвии направило в Италию и Сан-Марино дезинфицирующие средства

17:08 22.05.2020 В Нидерландах за последние сутки выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом, ещё 13 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает национальный институт здравоохранения. Читайте также: В Нидерландах снижается число новых случаев заражения коронавирусом

17:23 22.05.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом преодолело в Молдавии отметку в 6,8 тыс. человек, сообщила 22 мая пресс-служба минздрава страны. За последние сутки число заражённых выросло на 143, достигнув 6847 человек. Читайте также: В Молдавии число заражённых коронавирусом перевалило за 6,8 тыс

17:37 22.05.2020 Латвийские фермеры встретились в Брюсселе с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским. Об этом пишет 22 мая портал Dienas Business. По данным журналистов, еврокомиссар рассказал представителям латвийской сельскохозяйственной отрасли о доступности для ликвидации последствий пандемии беспроцентных займов с дотационной суммы, которую Брюссель платит фермерам в пересчёте на один гектар. Читайте подробнее: У фермеров в Латвии появилась возможность получить беспроцентный займ

17:53 22.05.2020 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 3287 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 351 пациент с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Великобритании за сутки скончался 351 пациент с COVID-19

17:54 22.05.2020 Приложение «Стоп COVID» будет доступно жителям Латвии уже на следующей неделе. Об этом 22 мая заявила консультант по коммуникациям мобильного приложения «Стоп COVID» (Apturi COVID) Алекса Фридрихсон агентству ЛЕТА. «Главная цель приложения предупредить пользователя о том, что у него был контакт с инфицированным», — сказала Фридрихсон. Читайте подробнее: В Латвии обозначили сроки запуска приложения «Стоп COVID»

18:00 22.05.2020 Черногорская система здравоохранения готовится к возможной новой волне коронавируса, заявил 22 мая министр здравоохранения страны Кенан Храпович, добавив, что вопрос заключается в том, будет ли вообще новая волна. Читайте подробнее: Минздрав Черногории: «Мы готовимся ко второй волне пандемии»

18:02 22.05.2020 По предварительным данным, каждый седьмой житель Москвы имеет антитела к коронавирусу. Об этом 22 мая заявил председатель консультационного совета центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Речь идет о тестах на антитела к коронавирусу, которые провели в столице. Предварительные данные показали, что каждый седьмой житель Москвы мог либо переболеть COVID-2019, либо быть бессимптомным носителем коронавируса. Читайте также: У каждого седьмого жителя Москвы находят иммунитет к коронавирусу

18:20 22.05.2020 Финансовый институт Swedbank в мае провёл опрос жителей Латвии об их готовности поддержать местного производителя в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Подробности в материале: 24% жителей Латвии готовы переплачивать за местную продукцию — опрос

18:23 22.05.2020 Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обратился к премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву с призывом начать подготовку ко второй волне массового заражения коронавирусом. Читайте также: Спикер призывает премьера Киргизии готовиться ко второй волне коронавируса

18:50 22.05.2020 «Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 миллионов евро, чтобы помочь Белоруссии принять своевременные и эффективные меры реагирования на пандемию COVID-19 путем укрепления национальной системы здравоохранения», — проинформировало сегодня, 23 мая представительство банка в постсоветской республике. В ВБ считают, что новый проект поможет удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения тяжёлых случаев COVID-19. В частности, предусмотрено обеспечение современными аппаратами ИВЛ, закупка обезболивающих средств и антибиотиков, а также средств индивидуальной защиты для работников организаций здравоохранения. Подробности в материале: Всемирный банк выделил Белоруссии 90 млн евро на борьбу с COVID-19

19:00 22.05.2020 В столице и крупнейшем туристическом центре Испании с 25 мая разрешат работу террас кафе и ресторанов, собрания до 10 человек. Кроме того, в Мадриде и Барселоне снова откроются церкви, а жителям разрешат выезд за пределы городов. Читайте также: В Мадриде и Барселоне ослабляют карантин

19:05 22.05.2020 По данным навечер пятницы, в Италииумерли32 616человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на130. Днём ранее количество умерших выросло на 156. Выздоровели136 720человек, за день этот показатель увеличился на2160(днем ранее — на2278). Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: за день выздоровели две тысячи человек

19:15 22.05.2020 В Испании количество жертв эпидемии коронавируса увеличилось за последние сутки на 56 человек, сообщает 22 мая министерство здравоохранения страны. Отмечено, что в Испании шестые сутки подряд число умерших от COVID-19 не превышает ста человек. Читайте также: В Испании список жертв эпидемии коронавируса за сутки вырос на 56 человек

19:20 22.05.2020 Отели Турции внесут изменения в свою работу. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора. «В связи с началом туристического сезона будет предпринят ряд мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, в частности внесены изменения в правила работы отелей», — говорится в сообщении.

19:39 22.05.2020 Список жертв эпидемии коронавируса вырос в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки на 109 человек, сообщил 22 мая на пресс-конференции в Twitter губернатор штата Эндрю Куомо. Он отметил, что днём ранее от COVID-19 умерли 105 человек. Читайте также: В штате Нью-Йорк за сутки 109 человек умерли от COVID-19

19:45 22.05.2020 Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что новым эпицентром пандемии коронавируса стала Южная Америка.

19:46 22.05.2020 За время пандемии в Киргизии выявили 82 случая заражения коронавирусом сотрудников силовых ведомств страны. Читайте также: В Киргизии выявили 82 силовика и 273 медика, заразившихся коронавирусом

19:48 22.05.2020 В ближайшие выходные, 23−24 мая, полиция Рима усилит контроль за соблюдением действующего режима санитарной безопасности, сообщили в мэрии. Выходные станут первыми после отмены целого ряда ограничений в Италии. Правоохранители намерены не допустить массовых скоплений граждан и массового нарушения правила социальной дистанции, которые наблюдаются в Риме, как и во многих других городах Италии, на протяжении всей текущей недели. На улицы выйдет около тысячи сотрудников правоохранительных органов, чьей задачей будет контроль за соблюдением данных норм. Об этом: Полиция Рима усилит контроль за скоплениями граждан в выходные

19:49 22.05.2020 Вакцина от коронавируса, по всей видимости, будет доступна для массового использования не ранее весны-лета 2021 года, заявил журналистам глава итальянского Фармацевтического агентства Никола Магрини. В настоящее время ведется «5−6 разработок», но предполагать, что на массовый выпуск удастся выйти уже осенью 2020 года — слишком оптимистично, полагает Магрини. Об этом: Фармацевты Италии: вакцина от коронавируса появится не ранее 2021 года

19:51 22.05.2020 В пятницу власти Италии начали выплату«экстренных» пособий гражданам, которые лишились дохода из-за эпидемии коронавируса и вызванных ею ограничительных мер.Граждане уже могут подавать заявки в режиме онлайн. Сумма выплат составит от 400 до 800 евро. По данным властей, ею смогут воспользоваться около двух миллионов человек. Читайте подробнее: Власти Италии начали выплачивать «экстренное» пособие лишившимся дохода

19:53 22.05.2020 В период с начала марта по начала мая объем интернет-трафика в Италии вырос примерно на 70%, передает Agenzia Italia со ссылкой на заявления руководителей компаний-операторов связи.В первую же неделю после введения общенационального карантина трафик вырос на треть, в отдельные периоды его объем увеличивался вдвое, отметили участники рынка.По их данным, серьезных сбоев в работе не было. Об этом: В период эпидемии объем интернет-трафика в Италии вырос на 70%

19:54 22.05.2020 Южная Америка стала новым эпицентром пандемии нового коронавируса, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан. Читайте также: ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии COVID-19

20:30 22.05.2020 Во время пандемии зафиксировано 154 случая заражения граждан Киргизии, находящихся за рубежом. Подробности в материале: За рубежом коронавирус диагностировали у 154 киргизстанцев

20:37 22.05.2020 Карантин для путешественников в Великобритании будет проходить в режиме самоизоляции, однако нарушители столкнутся с крупными штрафами — до £1000 фунтов ($1218). Подробности в материале: В Великобритании вводят карантин для туристов

20:41 22.05.2020 В Турции за сутки выявили 952 случая COVID-19. Подробности в материале: В Турции за сутки выявили 952 случая COVID-19

20:46 22.05.2020 Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил о готовности страны принимать туристов.

21:04 22.05.2020 Авиасообщение с другими странами Кипр предполагает открыть с 9 июня текущего года. Подробности в материале: На Кипр назвали дату начала возобновления авиасообщения с другими странами

21:07 22.05.2020 По информации Africa CDC, к настоящему моменту странами континента подтверждены 100 666 случаев коронавирусной инфекции, 3105 человек умерли от COVID-19, 39 543 считаются выздоровевшими. Об этом: В Африке выявили 100666 случаев COVID-19

21:39 22.05.2020 «На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 20 125, общее число случаев смерти составляет 397, общее число выздоровлений составляет 10 104», — написал министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе в «Твиттере». Читайте подробнее: В ЮАР число случаев COVID-19 превысило 20000

21:51 22.05.2020 Президент США счёл несправедливым «оставлять за бортом» церкви и молитвенные места, в которых предоставляются «критически важные» для граждан услуги. Подробности в материале: Трамп потребовал власти штатов немедленно открыть церкви для прихожан

21:53 22.05.2020 Скандально известный предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что статистика США по эпидемии коронавируса некачественна. Об этом он сообщил 22 мая в интервью изданию Bloomberg Businessweek. Читайте также: Илон Маск заявил о неадеватности статистики по коронавирусу в США

22:04 22.05.2020 Дезинфекция Московского вокзала Санкт-Петербурга. Фото: russian.news.cn

22:13 22.05.2020 Количество случаев заражения коронавирусом во всём мире за последние сутки выросло более чем на 100 тыс. и вплотную подошло к пяти млн, сообщает 22 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, по подсчётам ВОЗ, в мире от вызванных коронавирусом заболеваний умерли свыше 327 тыс. человек. Читайте также: ВОЗ: коронавирусом во всём мире заражены уже пять млн человек

22:33 22.05.2020 Число выявленных фактов заражения коронавирусом выросло в Узбекистане до 3036, сообщает 22 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны в Telegram-канале. По данным ведомства, за сутки выявлено 30 новых заражённых, а 85 пациентов признаны выздоровевшими. Их общее число составляет 2492 человека. Читайте также: В Узбекистане заявили о 3036 зараженных коронавирусом

22:41 22.05.2020 Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен сдают тесты на коронавирус и проходят карантин в рамках подготовки к полёту на Международную космическую станцию, сообщили в NASA. Об этом: Экипаж корабля Crew Dragon сдал тесты на коронавирус перед отправкой на МКС

22:46 22.05.2020 Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за сутки увеличилось на 30 и достигло 3036. Читайте также: Число случаев COVID-19 в Узбекистане выросло до 3036

22:56 22.05.2020 Во всех школах столицы Туркмении отменили торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Официальные власти причину отмены «последнего звонка» не объясняют. Читайте подробнее: В школах столицы Туркмении отменили «последний звонок»

23:02 22.05.2020 Президент США Дональд Трамп решил отдать три своих месячных зарплаты на разработку лекарства от COVID-19. Читайте подробнее: Трамп отдал три своих зарплаты на разработку лекарства от COVID-19

23:05 22.05.2020 Около 3000 израильтян пришло попрощаться с карантином в один из парков Тель-Авива. О том, как происходило гуляние, нарушившее предписания карантина. Подробности в материале: В Тель-Авиве массово и радостно простились с карантином

23:06 22.05.2020 Даже прославленная и продвинутая израильская система здравоохранения столкнулась с серьезнейшими проблемами из-за коронавирусной эпидемии. О том, какие тяжелые последствия имела боязнь многих пациентов обратиться к медикам, рассказывают «Вести» (Израиль). Об этом: Израильские медики бьют тревогу о смертях из-за карантина

23:07 22.05.2020 Новое изобретение израильских ученых поможет сэкономить всем, кто вынужден тратить деньги на покупку одноразовых масок. Подробности в материале: В Израиле изобрели дешевую многоразовую маску

23:08 22.05.2020 Все медицинские учреждения в Киргизии должны отвечать высоким требованиям безопасности от заражения. Об этом 22 мая заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Подробности в материале: «Настораживает и беспокоит»: власти Киргизии заботит безопасность больниц

23:11 22.05.2020 Недостаточное количество тестов и сбои в сроках их поставки могут привести ко второй волне коронавирусной инфекции в Израиле раньше, чем большинство людей ожидают, считают высокопоставленные чиновники здравоохранения. Подробности в материале: Вторая волна коронавируса может накрыть Израиль скорее, чем ожидается?

23:24 22.05.2020 Оргкомитет на заседании 22 мая решил организовать в Монголии праздник «Наадам» в соответствии с условиями пандемии. Организаторы хотят выразить уважение и оказать психологическую поддержку населению, которое живет в течение нескольких месяцев в условиях ограничений. Об этом: Монголия будет праздновать «Наадам», несмотря на пандемию

23:36 22.05.2020 В Китайской Народной Республике первая вакцина от коронавируса, которая прошла первую фазу клинических испытаний, была признана безопасной. Читайте также: Китайская вакцина от коронавируса признана безопасной

00:38 23.05.2020 В Египте за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 783 человека, сообщает пресс-служба египетского минздрава. Читайте подробнее: В Египте за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

01:02 23.05.2020 Главный советник британского премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс мог нарушать режим карантина, когда у него были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, сообщает газета The Guardian. Подробности в материале: Главного советника Джонсона заподозрили в нарушении карантина

01:51 23.05.2020 Использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения пациентов с заболеванием COVID-19 разрешили медицинским учреждениям власти Мексики, 22 мая газета Milenio. Подробности в материале: В Мексике одобрили применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19 — СМИ

02:32 23.05.2020 Бразилия вышла на второе место по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, обогнав Россию, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: Бразилия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

02:53 23.05.2020 Запрет на передвижение граждан введен на территории Саудовской Аравии перед наступлением праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), сообщил представитель МВД королевства Талаль аш-Шальхуб 22 мая в ходе пресс-конференции. Читайте также: В Саудовской Аравии запретили передвижение по улицам

04:01 23.05.2020 Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде увеличилось на 1156 и составило 82 480, сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Канаде выявили более 82 тысяч случаев заражения коронавирусом

04:17 23.05.2020 62 527 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Мексики после получения положительных результатов анализов 2960 пациентов, 22 мая сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции. Об этом: В Мексике число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 60 тысяч

04:31 23.05.2020 Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, также в стране не было зафиксировано ни одной смерти от опасной инфекции за прошедшие сутки, как и ни одного нового случая заболевания. Тем не менее еще у двоих человек появилось подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией нового типа. Читайте далее: В Китае впервые за долгое время не выявлено новых случаев COVID-19

04:35 23.05.2020 За прошедшие сутки больницы Китая покинули еще трое излечившихся от COVID-19. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 73 человека продолжают получать медицинскую помощь в больницах Китая. Всего 78 258 человек излечились от опасной инфекции за все время эпидемии. Общее число заболевших достигло 82 971 человека, из которых 4634 человека скончались. Читайте далее: В Китае за сутки от COVID-19 вылечились еще трое пациентов

04:41 23.05.2020 В Бразилии министр охраны окружающей среды Рикарду Салес предложил, «пока практически всё внимание прессы обращено на COVID»,ослабить действующие природоохранные нормы. Своё предложение президенту страны Жаиру Болсонару министр обнародовал на совещании правительства, видеозапись которого была опубликована 22 мая. Об этом: В Бразилии предложили «под шумок» пандемии ослабить природоохранные нормы

05:01 23.05.2020 Бразильское министерство по делам женщин, семьи и правам человека призвало судить губернаторов, которые ввели режим карантина в своих регионах из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявила министр Дамарес Альвес в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом: В Бразилии призвали судить губернаторов за карантин по коронавирусу

05:19 23.05.2020 Соединённые Штаты направляют свои усилия на поиск внешнего врага, запуская в работу грант для «разоблачения российской дезинформации в сфере здравоохранения», говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне на странице в Facebook. Подробности в материале: Посольство России уличило США в поиске «внешнего врага» во время пандемии

05:41 23.05.2020 Вакцина от нового коронавируса, которая разрабатывается в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (МГУ), внесена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных, 22 мая сообщает пресс-служба учебного учреждения. Читайте также: Вакцину МГУ от коронавируса отметили как одну из перспективных

06:06 23.05.2020 Пассажирские авиаперевозки в Эквадоре будут возобновлены с 1 июня, сообщила эквадорский министр внутренних дел Паула Ромо 22 мая в видеообращении на своей странице в Twitter. Читайте также: В Эквадоре объявили о возобновлении полетов с начала июня

06:26 23.05.2020 Руководство американской компании Moderna, объявившей о скором выпуске вакцины против COVID-19, заработало десятки миллионов долларов на торговле собственными акциями, передаёт 22 мая телеканал CNN. Об этом: В США подсчитали доход разработчиков вакцины от COVID-19 от продажи акций

06:42 23.05.2020 Правительство Китая приняло решение направить медицинскую команду экспертов в Перу с целью оказания помощи в борьбе с эпидемией нового коронавируса. По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня, это уже вторая группа медиков, организованная Национальной комиссией здравоохранения КНР, которая направлена в Латинскую Америку. Она покинула страну ранним утром 22 мая. Читайте далее: Китай направил команду медиков в Перу для помощи в борьбе с COVID-19

06:43 23.05.2020 Жители американского штата Нью-Йорк могут собираться в группы численностью до десяти человек. Такое постановление выпустил губернатор региона Эндрю Куомо, 22 мая сообщается на его сайте. Подробности в материале: В штате Нью-Йорке позволили гражданам собираться группами по 10 человек

06:57 23.05.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 23 и составило 10 194. Об этом 23 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки зафиксировали еще 23 случая заражения коронавирусом

07:04 23.05.2020 Тайваньские специалисты, занятые разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, планируют начать ее испытания на людях уже осенью 2020 года, заявил замглавы администрации Тайваня Уильям Лай на своей странице в Facebook. Подробности в материале: На Тайване осенью начнут тестировать на людях вакцину от COVID-19

07:27 23.05.2020 Запрет на религиозные церемонии, введенный ранее во Франции из-за нового коронавируса, отменен властями страны, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, 22 мая сообщается на сайте ведомства. Подробности в материале: Во Франции отменили запрет на религиозные церемонии

07:31 23.05.2020 Отказаться от введения «паспортов иммунитета» и заменить их регулярным тестированием на коронавирус предложил 22 мая эксперт Национального центра научных исследований Франции (CNRS) Оливье Госнер. Читайте также: Учёный из Франции предложил альтернативу «паспортам иммунитета»

07:38 23.05.2020 В Индии за прошедшие сутки выявили 6654 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили более 6,5 тыс. зараженных коронавирусом

07:52 23.05.2020 В поликлиниках Белоруссии появились экспресс-тесты для выявления коронавируса, сообщается 22 мая в сюжете телеканала «Беларусь 1». Читайте также: В Белоруссии в поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус

08:02 23.05.2020 Франция готова принять ответные меры, когда в Великобритании будет введен карантин. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявили в министерстве внутренних дел страны. Об этом: Лондон вводит карантин для прибывающих: Франция готова на ответные меры

08:04 23.05.2020 22 мая было последним днем работы главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи города Бобруйска Сергея Чудова, сообщает 22 мая со ссылкой на сотрудников медицинского учреждения onliner.by. Читайте также: В Белоруссии главный врач еще одного медучреждения лишился должности

08:17 23.05.2020 Правительство Франции по-прежнему выступает против открытия парижских парков и садов, о чем просит мэр столицы Анн Идальго, передает BFM TV. Подробнее в материале: Правительство Франции выступает против открытия парков и садов в Париже

08:24 23.05.2020 22 мая Польша передала Молдавии в рамках гуманитарной помощи медицинское оборудование, которое применяется для лечения больных COVID-19, сообщается 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии. Об этом: Польша передала Молдавии кислородные концентраторы на сумму €23,5 тыс

08:32 23.05.2020 По состоянию на 10:00 по местному времени 23 мая в армии Южной Кореи не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В армии Южной Кореи не выявили новых случаев заражения коронавирусом

08:33 23.05.2020 21 мая первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в телефонном разговоре с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым подчеркнул, что борьба с коронавирусом требует сотрудничества всех стран и международных организаций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 мая. Читайте также: Иран: борьба с COVID-19 требует сотрудничества всех стран

08:37 23.05.2020 США разрешат некоторым зарубежным спортсменам посещать страну, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом 22 мая сообщило министерство внутренней безопасности США. Читайте подробнее: США разрешат некоторым зарубежным спортсменам въехать в страну

08:40 23.05.2020 22 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что еще 51 иранец умер от коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Джаханпур: число погибших от COVID-19 в Иране достигло 7300 человек

08:43 23.05.2020 Дезинфекция рук и обязательное ношение маски: первые религиозные церемонии смогут возобновиться во Франции в эту субботу, 23 мая 2020 года, в соответствии с условиями, установленными указом, сразу вступившим в силу, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Во Франции проведут первые после карантина религиозные церемонии

08:47 23.05.2020 В первый раз за время начала эпидемии коронавирусной инфекции в Китае не было выявлено за прошедшие сутки ни одного случая нового заражения SARS-CoV-2. Об этом 23 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Читайте также: В Китае за сутки не выявили случаев заражения коронавирусом

08:57 23.05.2020 Власти Турции вернули на родину 84 гражданина из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Мозамбика. Читайте подробнее: Власти Турции эвакуировали из ЮАР и Мозамбика более 80 человек

09:02 23.05.2020 Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Таиланда за сутки составило 3. Об этом 23 мая рассказала на брифинге помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране Пханпрапха Йонтракун. Подробности в материале: В Таиланде за сутки выявили три случая заражения SARS-CoV-2

09:04 23.05.2020 Число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии за прошедшие 24 часа составило 638. Об этом 23 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили 638 случаев заражения коронавирусом

09:10 23.05.2020 21 мая первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака подчеркнул приоритетную цель Ирана по улучшению связей с соседними государствами, особенно с Ираком, заявив, что Иран готов поделиться с этой страной опытом борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 мая. Об этом: Иран выразил готовность поделиться с Ираком опытом в борьбе с COVID-19

09:22 23.05.2020 Ученые Тайваня намерены начать тестирование создаваемой ими вакцины от SARS-CoV-2 на людях уже нынешней осенью. Об этом 23 мая сообщил заместитель главы администрации Тайваня Уильям Лай на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: На Тайване начнут испытания вакцины от коронавируса на людях осенью

09:25 23.05.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло до 20 580. Читайте также: За сутки на Украине выявили 432 новых случая заражения коронавирусом

09:26 23.05.2020 Ввиду роста числа зараженных в Гватемале на территории страны со второй половины 22 мая вводится комендантский час на 24 часа в сутки, который продлится до 25 мая. О этом 23 мая сообщает газета Prensa Libre. Читайте также: В Гватемале ввели круглосуточный комендантский час из-за пандемии

09:31 23.05.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале пояснил, что такое «плато заболеваемости» и «пик смертности,» и заявил, что эти вещи взаимосвязаны: «Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предупредила, что ещё несколько дней может наблюдаться рост смертности от COVID-19. Как же так, ведь темп прироста новых выявленных инфицированных резко сокращается?! Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как, например, от инфаркта миокарда или инсульта. Люди, увы, тяжело и долго болеют. Долго — это долго: 2−4 недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех. Не всех…» Читайте подробнее: Доктор Мясников указал на взаимосвязь плато и пика смертности от COVID-19

09:35 23.05.2020 В первом квартале 2020 года объём фармацевтического рынка Южной Кореи составил 5,06 трлн вон (~$4,07 млрд), что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные IQVIA Korea. Читайте также: Объём фармацевтического рынка Южной Кореи в первом квартале вырос на 5,3%

09:44 23.05.2020 Жители Франции могут посещать объекты недвижимости более чем в 100 км от места проживания, несмотря на существующие ограничения. Об этом, как передает BFM TV, заявили в министерстве территориального единства. Подробности в материале: Во Франции разрешили посещать имущество более чем в 100 км от дома

10:17 23.05.2020 Власти Австралии готовятся к дальнейшему ослаблению карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом: В Австралии готовятся к ослаблению карантина

10:32 23.05.2020 Из стран юго-западной Африки в Южную Корею вернутся девять человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Анголе. Читайте также: Из Анголы и Намибии в Южную Корею вернутся девять человек

10:55 23.05.2020 Правительство Великобритании разработало законопроект, в соответствии с которым работодатели обязаны будут платить 20−30% от заработной платы сотрудникам, которые будут увольняться с августа 2020 года. Читайте подробнее: В Британии могут обязать работодателей платить зарплату экс-сотрудникам

11:04 23.05.2020 В Южной Корее депортировали пять иностранцев, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиции. Читайте подробнее: Южная Корея депортировала пять иностранцев за нарушение правил самоизоляции

11:10 23.05.2020 Юношеский чемпионат мира по шахматам 2020 года перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом: Юношеский чемпионат мира по шахматам перенесён

11:16 23.05.2020 Количество выявленных за последние 24 часа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии составило более 6 тысяч, и в результате их общее число достигло 125 101. Это следует 23 мая из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом

11:36 23.05.2020 Общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией на территории Эстонии за прошедшие сутки выросло на 14 и теперь составляет 1821 человека. Об этом 23 мая сообщает департамент здоровья страны. Читайте подробнее: Количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Эстонии возросло до 1821

11:39 23.05.2020 В Киеве 23 мая запустят наземный транспорт, но пока оставят закрытым метро. Читайте подробнее: Киев не готов к открытию метро — минздрав Украины

11:42 23.05.2020 За минувшие сутки в Молдавии с подозрением на заражение коронавиурсом были госпитализированы 43 человека, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Подробности в материале: В Молдавии ещё более 80 пациентов вылечились от COVID-19

11:45 23.05.2020 Советник президента США Дональда Трампа, его дочь Иванка Трамп подверглась критике в Индии за невосприимчивость к тяготам мигрантов. Читайте подробнее: Иванка Трамп подверглась критике за «невосприимчивость» к тяготам мигрантов

11:47 23.05.2020 Власти Ирана намереваются открыть для посещения в стране музеи и святилища, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом 23 мая говорится в заявлении президента страны Хасана Рухани, обнародованном на его сайте. Читайте также: В Иране планируют разрешить посещать музеи и святыни

11:52 23.05.2020 Южная Корея эвакуирует более 100 человек из Турции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Стамбуле. Об этом: Из Турции в Южную Корею вернутся более 100 человек

11:57 23.05.2020 На Филиппинах за сутки выявили 180 случаев заражения коронавирусом. Об этом: На Филиппинах за сутки выявили 180 случаев заражения коронавирусом

12:10 23.05.2020 Сто тысяч одноразовых защитных комбинезонов и 91 тысяча респираторов были переданы для медицинских работников Белоруссии, сообщает 23 мая пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: Партию респираторов и костюмов передадут медикам в Белоруссии — минздрав

12:15 23.05.2020 Представители Командования силами США в Южной Корее (USFK) продлили режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на 90 дней, сообщает Yonhap News. Читайте также: На базах США в Южной Корее продлили режим ЧС в сфере здравоохранения

12:20 23.05.2020 Общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Сингапура перевалило за 31 тысячу человек. Это следует 23 мая из данных сингапурского здравоохранительного ведомства. Читайте подробнее: Число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Сингапуре превысило 31 тысячу

12:23 23.05.2020 Три чартерных рейса из Кишинева в Москву на 29−31 мая утверждены Управлением гражданской авиации Молдавии, сообщает 22 мая пресс-служба ведомства. Подробности в материале: Обнародованы даты трех чартерных рейсов из Кишинева в Москву

12:36 23.05.2020 Ещё два футболиста «Уотфорда» помещены на карантин из-за контакта с заражённым коронавирусом. Читайте подробнее: Двух футболистов «Уотфорда» поместили на карантин