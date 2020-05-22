Чита, 22 мая, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Забайкальского края нашли автора распространённой в интернете видеозаписи с призывами не соблюдать ограничительные меры, связанные с режимом самоизоляции, и призывами к массовым беспорядкам с применением насилия в отношении представителей власти.

Цитата из оперативного видео В Чите задержан мужчина, разместивший в интернете видеоролик с призывами не соблюдать карантинный режим

Как поясняет пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, это 42-летний житель Читы. В квартире подозреваемого, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам»), были проведены обыски, изъяты ноутбук, жесткие диски, флеш-носители, веб‑ и видеокамера.

Цитата из оперативного видео Оперативные мероприятия в квартире мужчины, который призывал не соблюдать карантинный режим

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 22 мая общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 в Забайкальском крае составляет уже 727, из них 10 человек погибли от COVID-19.