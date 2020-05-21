«Маршал Шапошников» первым на Тихом океане получит гиперзвуковые «Цирконы»
Москва, 21 мая, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Фрегат проекта 1155 «Маршал Шапошников», модернизация которого будет закончена в текущем году, станет первым на Тихоокеанском флоте носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщает 21 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
Бывший большой противолодочный корабль после модернизации станет ударным фрегатом, в арсенал которого будут включены не только гиперзвуковые ракеты «Циркон», но и крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Яхонт».
Такой широкий спектр ударного вооружения будет обеспечен наличием новых универсальных пусковых установок.
«Маршал Шапошников» станет головным в серии модернизированных больших противолодочных кораблей проекта 1155.
Испытания «Маршала Шапошникова» запланированы на осень. Будет проверена работа энергетических установок, навигационного оборудования и систем вооружения. Противолодочный потенциал корабля будет сохранён.
Сейчас корабль находится в центре судоремонта «Дальзавод», где завершается его модернизация.