Москва, 21 мая, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Фрегат проекта 1155 «Маршал Шапошников», модернизация которого будет закончена в текущем году, станет первым на Тихоокеанском флоте носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщает 21 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

U.S. Navy Фрегат «Маршал Шапошников»

Бывший большой противолодочный корабль после модернизации станет ударным фрегатом, в арсенал которого будут включены не только гиперзвуковые ракеты «Циркон», но и крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Яхонт».

Такой широкий спектр ударного вооружения будет обеспечен наличием новых универсальных пусковых установок.

«Маршал Шапошников» станет головным в серии модернизированных больших противолодочных кораблей проекта 1155.

Испытания «Маршала Шапошникова» запланированы на осень. Будет проверена работа энергетических установок, навигационного оборудования и систем вооружения. Противолодочный потенциал корабля будет сохранён.

Сейчас корабль находится в центре судоремонта «Дальзавод», где завершается его модернизация.