Нью-Йорк, США, 21 мая, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Создатель нового хоррор-сериала про куклу Чаки Дон Манчини рассказал о том, что будет представлять собой новое шоу. Об этом 21 мая сообщил портал Comicbook.

Damon D'Amato Дон Манчини

Продюсер подтвердил, что первые серии «Чаки» будут более тёмными и, таким образом, более похожими на первые два фильма франшизы. Он также сказал, что фанатам серии наверняка понравятся не только знакомые герои в новом изображении, но и новые персонажи. Он намекнул, что поклоннии могут увидеть в шоу нечто неожиданное.

Сериал Чаки будет выходить на телеканале SyFy, ожидается, что его премьера состоится в 2020 году. Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили: сценарист оригинального фильма «Детские игры» Джон Лафия покончил с собой. Об этом стало известно 3 мая 2020 года. Писателю было 63 года.