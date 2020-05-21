Джуба, 21 мая, 2020, 23:48 — ИА Регнум. Миссия ООН призвала правительство Южного Судана и стороны конфликта в штате Джонглей прекратить насилие, 21 мая передает CGTN.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

«Мы настоятельно призываем правительство и другие стороны пойти на компромисс… для построения мира и ответа на COVID-19» , — заявил глава МООНЮС Дэвид Ширер.

По информации «Красного креста», жертвами столкновений племен в южносуданском штате Джонглей с 16 мая стали сотни человек.

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