Вашингтон, 21 мая, 2020, 23:48 — ИА Регнум. Планами принять закон о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге Пекин нарушает свои обязательства и притесняет жителей региона, пишет 21 мая Reuters.

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Такое заявление 21 мая сделала официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус, узнав о том, что Пекин намерен разработать и принять для Гонконга закон о механизме по защите национальной безопасности.

Американский дипломат заявила, что, по мнению Вашингтона, Китай пытается навязать жителям Гонконга правила, противоречащие их интересам. Так что введённый закон окажет дестабилизирующее действие.

Таким образом, США осуждают вышеуказанные планы Пекина по Гонконгу. Осудит их, она уверена, и международное сообщество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая в китайских СМИ появилась информация о планах властей Китая разработать закон о механизме по защите национальной безопасности в Гонконге.

Американские сенаторы уже внесли предложение, как, ссылаясь на этот закон, оштрафовать китайские банки.

Напомним, подписанная в 1984 году Объединённая китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга закрепила переход этой территории к Китаю (от Великобритании). В этой декларации была прописана та политика, которую Пекин будет вести в отношении Гонконга.