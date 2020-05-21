Джуба, 21 мая, 2020, 23:14 — ИА Регнум. В результате столкновений между племенами в штате Джонглей в Южном Судане погибли сотни человек, 21 мая передает CGTN.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

По сообщению Международного комитета Красного креста (МККК), столкновения в штате между группами Лу Нуэра и Мурле продолжаются с 16 мая. Сотни человек погибли и многие тысячи стали беженцами.

Также сообщается, что жертвами столкновений стали один сотрудник МККК и один сотрудник организации «Врачи без границ». Двое сотрудников «Врачей без границ» получили ранения.

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