Москва, 21 мая, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Производство необработанного и полуобработанного золота, а также золота в виде порошка в России в апреле сократилось на 2,6%. Об этом сообщает 21 мая Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Dan Brown Выплавка золотого слитка

При этом в годовом выражении производство золота в апреле сократилось на 23,1%. За январь-апрель 2020 года показатель снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данных по объёмам добычи и производства золота за отчётный период в пресс-релизе Росстата не приводится.