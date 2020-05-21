Нижний Новгород, 21 мая, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области и «Газпром газораспределение Нижний Новгород» утвердили совместный план по обеспечению безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В первую очередь увеличится количество рейдов по проверке работы газовых плит, колонок и котлов в домах нижегородцев. Особое внимание — абонентам из «группы риска» — тем, кто уже нарушал правила использования газового оборудования и не оплачивает коммунальные услуги.

Кроме того, Госжилинспекции, муниципалитетам, управляющим компаниям и газораспределительным организациям поручено проводить разъяснительную деятельность среди потребителей.