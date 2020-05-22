Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 22 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Из Тюменской области, где до войны проживали 917 тысяч человек, на фронт ушли более 250 тысяч жителей. Из них погибли в боях 74,5 тысячи, ещё более 20 тысяч пропали без вести, почти 8,5 тысячи — скончались от ран, около 400 человек — погибли в плену.

После начала войны Тюменская область приняла почти три десятка фабрик и заводов из Центральной России и Украины, а также около 150 тысяч человек. В регионе выпускались мины, готовились боевые торпедные катера, производилась одежда и обувь, создавались бесшумные планеры.

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