Кострома, 21 мая, 2020, 21:02 — ИА Регнум. В Костроме благоустройство нового сквера доверили подрядчику, замеченному в недочётах при выполнении муниципального контракта — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот Google Карты Сквер в Костроме

До конца 2021 года в областном центре должны привести в порядок территорию сквера и оврага в районе улица Подлипаева. Общественная территория за филармонией должна «обрасти» зонами отдыха для детей, молодежи и семей. В сквере появится площадка для выгула животных, экологичная парковка, велосипедная трасса, горки и лабиринт. На выполнение работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется потратить 40 миллионов рублей.

Контракт на выполнение благоустройства выиграла компания ООО «КомплексСтройМонтаж». Эта же компания сейчас завершает работы на Чернигинской набережной. Бдительные костромичи заметили — плитка, уложенная на тротуаре набережной, потрескалась и раскрошилась. Как объяснили порталу K1NEWS.RU представители фирмы, фатальной для тротуарного полотна стали зимние перепады температуры.

Некачественную работу субподрядчика администрация Костромы не приняла — сейчас ООО «КомплексСтройМонтаж» исправляет недочёты не собственные средства, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контакту. Отметим, что на благоустройство Чернигинской набережной было затрачено 60 миллионов рублей.