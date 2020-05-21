Кострома, 21 мая, 2020, 20:58 — ИА Регнум. В Костромской области больных COVID-19 будут чаще класть в больницы. Такое решение на заседании оперативного штаба принял губернатор Сергей Ситников. Теперь костромичей с подтверждённым диагнозом при наличии высокой температуры в течение двух дней будут определять в стационары.

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Власти надеются, что ранняя госпитализация снизит количество летальных исходов и осложнений, вызванных коронавирусом.

«Ранняя госпитализация снимает количество осложнений и снимает количество смертей. Если у человека двое суток высокая температура не спадает, его госпитализировать надо незамедлительно. Чтобы вовремя приступить к лечению в условиях стационара, а не на дому, где мы не понимаем, есть у него препараты или нет, как он ими пользуется», — сказал Ситников.

Большее количество инфицированных граждан в Костромской области сейчас находится на домашнем лечении — 224 человека. Остальные 48 больных определены в стационары.

Кроме этого, для транспортировки людей из глубинки в медучреждения больше не будут задействовать персонал и технику районных больниц, так как это создаёт дополнительные риски заражения. Такими перевозками будет заниматься специализированный транспорт и вертолёты санавиации.