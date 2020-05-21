Вашингтон, 21 мая, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.

Dmitry Zherdin Российский самолёт Ту-214ОН

Трамп заявил, что у Соединенных Штатов «хорошие отношения» с Москвой, однако Россия уличена в многократных нарушениях договора, и США не видят смысла в нём оставаться.

Договор по открытому небу между 35 странами предполагает взаимные наблюдательные полеты стран-участниц в качестве меры коллективной безопасности.

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