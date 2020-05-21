Тамбовские власти помогают малому и среднему бизнесу льготными микрозаймами
Тамбов, 21 мая, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Тамбовская область поддерживает малый и средний бизнес возможностью получить микрофинансовый льготный заем «Антикризисный», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он призван поддержать предпринимательство в сложной экономической ситуации, связанной с противодействием распространению коронавируса нового типа.
В Тамбовской области реализуется весь пакет федеральных мер поддержки населения и бизнеса. Дополнительно по инициативе губернатора Александра Никитина разработаны и региональные антикризисные первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Одна из таких новых мер — микрофинансовый заем «Антикризисный».
Как рассказала врио директора Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Александра Гордеева, новый льготный микрозайм «Антикризисный» призван поддержать предпринимателей в сложной экономической ситуации. Воспользоваться этой поддержкой могут субъекты МСП любого вида деятельности за исключением реализации подакцизных товаров.
Заем до 1 млн рублей выдается субъектам малого и среднего предпринимательства, численность работников у которых по состоянию на 1 января 2020 года превышает 3 человека. До 500 тыс. рублей могут получить субъекты МСП численностью менее трех человек. Льготный кредит выдается на 24 месяца по ключевой ставке Банка России. На сегодняшний день это 5,5% годовых.
Еще одна отличительная особенность данного займа — в его целевом использовании.
Залог по данному займу не требуется, обязательно поручительство собственников бизнеса или супруга (супруги) заёмщика.
По словам Александры Гордеевой, новый вид поддержки оказался очень востребованным, благодаря чему было сохранено значительное количество рабочих мест и сами предприятия получили в трудный момент необходимую помощь. На данный момент выдано уже 35 антикризисных займов на сумму более 25,5 млн. рублей. Еще 15 заявок на сумму 12 млн. рублей в работе.
Предприниматели, которые получили данный заем, работают в разных отраслях — это и обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, парикмахерские и салоны красоты.