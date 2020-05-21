Тамбов, 21 мая, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Тамбовская область поддерживает малый и средний бизнес возможностью получить микрофинансовый льготный заем «Антикризисный», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он призван поддержать предпринимательство в сложной экономической ситуации, связанной с противодействием распространению коронавируса нового типа.

Tambov.gov.ru Врио директора Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Александра Гордеева

В Тамбовской области реализуется весь пакет федеральных мер поддержки населения и бизнеса. Дополнительно по инициативе губернатора Александра Никитина разработаны и региональные антикризисные первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Одна из таких новых мер — микрофинансовый заем «Антикризисный».

Как рассказала врио директора Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Александра Гордеева, новый льготный микрозайм «Антикризисный» призван поддержать предпринимателей в сложной экономической ситуации. Воспользоваться этой поддержкой могут субъекты МСП любого вида деятельности за исключением реализации подакцизных товаров.

Заем до 1 млн рублей выдается субъектам малого и среднего предпринимательства, численность работников у которых по состоянию на 1 января 2020 года превышает 3 человека. До 500 тыс. рублей могут получить субъекты МСП численностью менее трех человек. Льготный кредит выдается на 24 месяца по ключевой ставке Банка России. На сегодняшний день это 5,5% годовых.

Еще одна отличительная особенность данного займа — в его целевом использовании.

«Предприниматель может его направить на пополнение оборотных средств, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам, кроме дивидендов, на уплату налогов и сборов и уплату арендных платежей, расчеты с поставщиками и подрядчиками. То есть то, что сейчас особенно необходимо предпринимателям», — отметила Александра Гордеева.

Залог по данному займу не требуется, обязательно поручительство собственников бизнеса или супруга (супруги) заёмщика.

По словам Александры Гордеевой, новый вид поддержки оказался очень востребованным, благодаря чему было сохранено значительное количество рабочих мест и сами предприятия получили в трудный момент необходимую помощь. На данный момент выдано уже 35 антикризисных займов на сумму более 25,5 млн. рублей. Еще 15 заявок на сумму 12 млн. рублей в работе.

Предприниматели, которые получили данный заем, работают в разных отраслях — это и обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, парикмахерские и салоны красоты.

«В своем недавнем выступлении президент Владимир Путин распорядился дополнительно выделить средства на докапитализацию микрофинансовых организаций с государственным участием, которым и является наш Фонд. Это позволит нам нарастить объем предоставляемой поддержки на льготных условиях. На днях правительство выделило Тамбовской области на поддержку малого бизнеса 220,5 млн рублей, из которых почти на 132 млн рублей пополнится региональная микрофинансовая организация. Эту значительную сумму Фонд направит на оказание финансовой помощи в виде нового продукта», — сообщила Александра Гордеева.