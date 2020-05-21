Калуга, 21 мая, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации назвала Калужскую область в числе регионов, где дистанционные формы обучения организованы наиболее успешно. В связи с эпидемиологической обстановкой последняя четверть для всех учащихся общеобразовательных учреждений проходила в рамках дистанционного обучения. Переход на него стал одним из самых трудных периодов в истории системы образования области, а также страны. Он стал серьезным испытанием для всех участников — учителей, школьников и их родителей.

Admoblkaluga.ru Дистанционное обучение

Многим педагогам пришлось в короткий срок освоить работу с различными цифровыми платформами, вести уроки не со своих привычных рабочих мест, а в домашних условиях. Важно, что в этот непростой период значительная помощь и сотрудничество были оказаны со стороны родителей.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, для школьников, которые не могли учиться дистанционно из-за отсутствия интернета и технических устройств, был мобилизован ресурс «Школьного автобуса». С его помощью организован подвоз заданий детям, проживающим на отдаленных территориях. Около 1300 детей, не имевших компьютерного оборудования, получили технику из школьных фондов.

Всего в Калужской области 346 школ, в которых обучаются более 110 тысяч учеников. Все дети были вовлечены в дистанционный формат обучения, который помог им завершить учебу, а также сохранить связь со школой и уберечься от возможного заболевания коронавирусной инфекцией.

Глава региона Владислав Шапша поблагодарил всех участников процесса за ответственный подход к делу и успешное освоение поставленных задач.

«Период дистанционного обучения — это уникальный опыт для нас», — отметил он.

Вместе с тем открытые вопросы по дистанционному обучению остаются. Владислав Шапша поручил профильному ведомству к началу нового учебного года их окончательно решить: «Никто не знает, как будет складываться эпидемиологическая обстановка. И если нам ещё придется массово использовать систему дистанционного обучения, мы должны быть готовы. При этом каждый участник процесса должен получить всю необходимую методическую, информационную, организационную, психологическую поддержку».