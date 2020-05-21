Грозный, 21 мая, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Слухи о заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусной инфекцией беспочвенны. Он на рабочем месте и лично принимает участие в контроле за ситуацией с распространением коронавируса в республике. Об этом заявил руководитель ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

По его словам, информация о болезни чеченского лидера и министра здравоохранения Эльхана Сулейманова начала появляться после того, как вместо главы минздрава перед камерами с ежедневными итогами положения дел в регионе в период пандемии коронавируса появился не Сулейманов, а его заместитель.

Как отметил Дудаев, уже сегодня, 21 мая, будет докладывать об обстановке сам министр, а его отсутствие было вызвано загруженностью в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 мая, ряд СМИ и телеграм-канал Baza сообщили, что Рамзан Кадыров якобы доставлен в Москву в связи с плохим самочувствием. У него будто бы подозревают коронавирус. Эта информация изначально никак не комментировалась официальными органами, а сам глава Чечни, как обычно, в течение дня публиковал посты на разные темы в соцсети «ВКонтакте».

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