Казань, 21 мая, 2020, 18:15 — ИА Регнум. В ряде регионов Приволжского федерального округа в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Так, ночью 22 мая ожидаются заморозки в Татарии и Башкирии. Температура воздуха может упасть до — 2 °C. Причем в Башкирии заморозки могут сохраниться и утром 22 мая.

В Самарской области также в ночь на 22 мая ожидаются заморозки не только в воздухе, но и на почве. Температура воздуха ожидается в районе около — 1 °C. Местами заморозки сохранятся в Оренбургской области — также температура будет падать до — 2 °C.

Ночью и утром 22 мая заморозки прогнозируют в Ульяновской области.

ИА REGNUM Волга

ИА REGNUM напоминает, в то же время в Чувашии заморозки и похолодание могут смениться настоящей летней жарой. В выходные потеплеет до +14… +19° C, а к середине следующей недели столбики термометров могут подняться до +25 °C.