Ярославль, 21 мая, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Ярославской области власти разрешили работать баням, но без посетителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Разъяснение о порядке работы бань дал департамент инвестиций и промышленности Ярославской области в ответ на запрос владельца одного из заведений. Копия документа за подписью и.о. директора департамента Глушкова размещена в социальных сетях. Чиновник ссылается на постановление правительства области № 418-п от 15 мая 2020 года.

«П. 1,4 данного постановления среди прочих разрешена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность (код ОКВЭД 96.04 — деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг) без очного присутствия посетителей», — говорится в ответе департамента.

Корреспондент ИА REGNUM проверил данное постановление. И действительно, оно предполагает работу физкультурно-оздоровительных заведений (к ним по российскому законодательству относятся и бани) без очного присутствия посетителей.

Вопрос работы бань стал актуален в связи с начавшимися отключениями горячей воды в Ярославле. Пока что жители города и владельцы банного бизнеса совместно пытаются выработать правила бесконтактного посещения бань: с использованием скайпа или зума. Но ярославцы пока не поняли, как пользоваться веником и шайкой.

К счастью, постановление действует лишь до 22 мая. Возможно, в этот день появится новый документ, который прольет свет на банную «дистанционку».