Боровск, Калужская область, 22 мая, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Калужской области местный житель 1988 года рождения нанёс обществу с ограниченной ответственностью материальный ущерб на сумму около 13 млн 125 тыс. рублей, сообщили 21 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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По версии следствия, он незаконно приобрел права на имущество фирмы — пяти зданий и помещений, расположенных в Боровском районе, — предоставив поддельные документы и зарегистрировав объекты на себя.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Объекты недвижимого имущества изъяты и переданы на ответственное хранение представителю потерпевшего. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Подозреваемому в мошенничестве грозит наказание до 10 лет лишения свободы.