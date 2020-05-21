Тверь, 21 мая, 2020, 17:42 — ИА Регнум. 100-летний юбилей отмечает жительница города Кимры Тверской области, участница Великой Отечественной войны Клавдия Сенаторова 21 мая. С юбилеем Клавдию Фёдоровну поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона

Пресс-служба правительства Тверской области 100-летний юбилей отмечает жительница города Кимры Тверской области, участница Великой Отечественной войны Клавдия Сенаторова

«Сегодня я от всей души поздравляю Вас с вековым юбилеем. Вы для нас — пример великого гражданина. Отдельные слова благодарности хочу выразить за вашу работу уже после войны. Вы работали на очень ответственном участке в здравоохранении, помогали появляться на свет маленьким гражданам. Спасибо вам за все, что сделали и делаете для нас. У нас перед глазами достойный пример — это ваша жизнь», — сказал Игорь Руденя.

В день юбилея для Клавдии Федоровны кимрский Дом Культуры «40 лет Октября» подготовил праздничный концерт — песни ее молодости исполнили во дворе дома, где проживает ветеран.

Клавдия Сенаторова родилась в Ярославской области, в 1939 году окончила Ярославский медицинский техникум. Прошла всю войну, награждена Орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». На фронте она впервые приняла роды, и потом, в мирное время работала акушеркой, в кимрском роддоме: в городе говорят, что через её руки прошёл каждый второй житель Кимр.

Губернатор Игорь Руденя предложил назвать в ее часть новую улицу города на берегу реки Кимрки, где многодетные семьи строят дома на выделенных им земельных участках.