Калуга, 22 мая, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Калужанка Татьяна Орлова победила в конкурсе на лучшее название для теплохода нового туристического проекта «Лето на Оке». Её вариант названия теплохода «Иван Ципулин» не только стал первым в голосовании, но и оказался самой первой заявкой. Об этом 21 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Artko40.ru Теплоход на Оке

Оргкомитетом было обработано свыше 180 заявок, экспертным жюри рассмотрено более 140 вариантов названия. Абсолютным большинством (65%) выбран вариант «Иван Ципулин». Победительница получит сертификат на бесплатную речную прогулку и подарки. Все участники, предложившие назвать теплоход «Иван Ципулин», также получат поощрительные призы.

Купец Иван Ципулин в 1872 году впервые открыл пассажирское судоходство по Оке. Он также известен тем, что четырежды избирался городским головой Калуги.

Инвестиционный проект «Лето на Оке» планируется реализовать в 2020 году. Он включает в себя речные экскурсионные маршруты на теплоходе.