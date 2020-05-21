Обнинск, Калужская область, 21 мая, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В обнинской больнице скончался 79-летний аппаратчик лаборатории ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», который в результате сильного хлопка газа в реакторе органического синтеза получил ожоги 80% тела. Об этом 21 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Помещение лаборатории после взрыва газа в реакторе органического синтеза.

По факту смерти работника назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем также назначено техническое исследование о причинах возгорания в лаборатории.

Напомним, инцидент случился 19 мая на территории экспериментальной площадки обнинского Медицинского радиологического научного центра Министерства здравоохранения РФ в помещении, арендованном фармацевтической компанией, производящей субстанции лекарственных препаратов. Произошло возгорание, а затем последовал мощный хлопок газа. Химическая и радиационная опасность в результате инцидента в лаборатории не установлена.