Грозный, 21 мая, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров с подозрением на заражение коронавирусом доставлен самолетом в Москву. Информацию об этом транслирует телеграм-канал Baza. По его данным, чеченский лидер якобы почувствовал себя плохо несколько дней назад.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Когда его состояние начало ухудшаться, «врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы», пишет портал. При этом подтверждения этой информации нет.

В официальных источниках ничего о болезни чеченского лидера не сообщают. Кроме того, сам Кадыров 21 мая активно продолжает публиковать сообщения на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Так, в частности, одной из последних публикаций стало поздравление с днем рождения министра обороны РФ Сергея Шойгу. А час назад Кадыров сообщил об оказании братской помощи жителям Дагестана.

Напомним, осенью 2019 года в соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что Рамзан Кадыров якобы серьезно болен и ему требуется помощь московских врачей. Эти сообщения опроверг глава минздрава ЧР, сообщив, что у главы Чечни всего-навсего сезонная простуда.

Скорее всего, очередное сообщение о болезни Кадырова и на этот раз окажется ложным и, как в предыдущие разы, когда его отправляли на больничную койку, он опровергнет его.

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