Железноводск, Ставропольский край, 21 мая, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Курортное озеро в Железноводске готовят к купальному сезону-2020. Декоративный водоем сначала очистят от тины и мусора при помощи техники, а затем дно обследуют водолазы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Администрация Железноводска Мина Ахвердиева Черепаха

Администрация Железноводска Мина Ахвердиева Курортное озеро в Железноводске

«Комплексный подход позволит сделать Курортное озеро купальным уже в этом сезоне. Очистку мы производим с максимальной осторожностью, чтобы сохранить флору и фауну озера. В нашем озере водятся знаменитые железноводские черепахи, обитают несколько видов рыб и многочисленное семейство ондатр, а также гнездятся пернатые. Заканчиваем обустройство детской, спортивной и рыболовной зон. А для любителей принимать солнечные ванны на берегу водоема появится сектор «Солярий» со стильными шезлонгами и зонтиками», — сказал мэр курорта Евгений Моисеев.

Администрация Железноводска Мина Ахвердиева Черепаха

Кроме того, на Курортном озере Железноводска восстановят площадку для занятий вейкбордингом. Городские власти рассчитывают, что уровень благоустройства территории водоема позволит проводить здесь соревнования по вейкбордингу.

Благоустройство Курортного озера ведется по программе «Комфортная городская среда». На реализацию проекта по решению губернатора Ставропольского края было выделено более 120 млн рублей.